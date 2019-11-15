Гвардиола подписал письма для 114 болельщиков «Сити», посетивших Украину

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поблагодарил болельщиков, пролетевших более 2,5 тысячи километров, чтобы посетить выездную игру против «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Испанский специалист самостоятельно подписал письмо для каждого из 114 болельщиков, которые отправились на матч своей команды с донецкой.

Клуб и главный тренер поблагодарили фанатов за преданность и пригласили их посетить гостиничный комплекс, в котором команда будет проживать перед ответной игрой с «Шахтером».