Бывший гендиректор «Ростова»: «Беда в том, что за футболистов, которые покидали «Ростов» пачками, клуб получал смешные деньги»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус поделился мнением, почему донской клуб может «рухнуть».

«Беда в том, что за футболистов, которые покидали «Ростов» пачками, чуть ли не десятками, деньги клуб получал смешные. Потому что значительная часть этих денег оседала в карманах агентов и менеджеров. Проблема как возникла не одно десятилетие тому назад, так и существует по сей день.

В своe время пытался навести порядок в клубе Рохус Шох, пытался я навести порядок... При мне в «Ростов» без всяких агентов и комиссионных сборов пришли Полоз, Дьяков, Бракамонте, другие ребята. Но затем, когда я ушeл из клуба, у всех футболистов появились агенты из нынешней администрации ФК «Ростов».

Вот и весь секрет: если агентами игроков являются менеджеры клуба, ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет. А если они захотят уйти, то предъявят договора, в которых будут прописаны обязательства клуба перед ними на десятки миллионов долларов. И после этого «Ростов» окончательно рухнет», – отметил Белоус.

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рассказал о долгах перед игроками. «Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

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