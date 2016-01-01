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    Бывший гендиректор «Ростова»: «Беда в том, что за футболистов, которые покидали «Ростов» пачками, клуб получал смешные деньги»

    Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус поделился мнением, почему донской клуб может «рухнуть».

    «Беда в том, что за футболистов, которые покидали «Ростов» пачками, чуть ли не десятками, деньги клуб получал смешные. Потому что значительная часть этих денег оседала в карманах агентов и менеджеров. Проблема как возникла не одно десятилетие тому назад, так и существует по сей день.

    В своe время пытался навести порядок в клубе Рохус Шох, пытался я навести порядок... При мне в «Ростов» без всяких агентов и комиссионных сборов пришли Полоз, Дьяков, Бракамонте, другие ребята. Но затем, когда я ушeл из клуба, у всех футболистов появились агенты из нынешней администрации ФК «Ростов».

    Вот и весь секрет: если агентами игроков являются менеджеры клуба, ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет. А если они захотят уйти, то предъявят договора, в которых будут прописаны обязательства клуба перед ними на десятки миллионов долларов. И после этого «Ростов» окончательно рухнет», – отметил Белоус.

    • Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о долгах перед игроками.
    • «Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

    В Минспорта Ростовской области опровергли информацию об отсутствии финансовой помощи «Ростову»

    Источник: News.ru

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6

      sengen 45 минут назад

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      Рейтинг: +3190

      Yurok161 57 минут назад

      О,самая главная падла заговорила.Как тебя еще не посадили за воровство?

      1
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      Рейтинг: +35071

      portero 1 час назад

      управленцы у нас везде такие, и клубы рушатся не потому что нет финансирования, а потому что воруют всё причем нет никакой ответственности , а только гордость кто больше украл.

      0
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      Рейтинг: +393

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Потому и ты бывший ген.ди ректор!)
      Позор Зениту, позор. Стыдно за Зенит.

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