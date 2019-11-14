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  • Бывший гендиректор «Ростова»: «Беда в том, что за футболистов, которые покидали «Ростов» пачками, клуб получал смешные деньги»

Бывший гендиректор «Ростова»: «Беда в том, что за футболистов, которые покидали «Ростов» пачками, клуб получал смешные деньги»

14 ноября 2019, 21:25
5

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус поделился мнением, почему донской клуб может «рухнуть».

«Беда в том, что за футболистов, которые покидали «Ростов» пачками, чуть ли не десятками, деньги клуб получал смешные. Потому что значительная часть этих денег оседала в карманах агентов и менеджеров. Проблема как возникла не одно десятилетие тому назад, так и существует по сей день.

В своe время пытался навести порядок в клубе Рохус Шох, пытался я навести порядок... При мне в «Ростов» без всяких агентов и комиссионных сборов пришли Полоз, Дьяков, Бракамонте, другие ребята. Но затем, когда я ушeл из клуба, у всех футболистов появились агенты из нынешней администрации ФК «Ростов».

Вот и весь секрет: если агентами игроков являются менеджеры клуба, ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет. А если они захотят уйти, то предъявят договора, в которых будут прописаны обязательства клуба перед ними на десятки миллионов долларов. И после этого «Ростов» окончательно рухнет», – отметил Белоус.

  • Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о долгах перед игроками.
  • «Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

В Минспорта Ростовской области опровергли информацию об отсутствии финансовой помощи «Ростову»

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (5)
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СвинкаСправедливости
1573756437
Потому и ты бывший ген.ди ректор!) Позор Зениту, позор. Стыдно за Зенит.
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portero
1573757073
управленцы у нас везде такие, и клубы рушатся не потому что нет финансирования, а потому что воруют всё причем нет никакой ответственности , а только гордость кто больше украл.
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sengen
1573758274
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bset
1573817084
Бекиич раздербанил Ростов. Все молились на него, а он после ухода всех свои забрал с собой в Рубин, оставив Ростов болтаться в зоне вылета. Может в короткой перспективе он и был хорош, Баварию обыграл, но на дальнюю перспективу при нем стало только хуже. Но так как в России не принято смотреть на дальнюю перспективу, то можно смело назвать его одним из лучших тренеров в истории Ростова.
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