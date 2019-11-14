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  • Adidas: «РФС принимал участие в разработке дизайна формы сборной России на протяжении всего процесса разработки»

Adidas: «РФС принимал участие в разработке дизайна формы сборной России на протяжении всего процесса разработки»

14 ноября 2019, 15:31
17

Немецкий концерн adidas рассказал об участии РФС в разработке нового комплекта формы для сборной России в преддверии Евро-2020.

«Был ли новый дизайн формы согласован с РФС? Да, РФС принимал участие на протяжении всего процесса разработки, и мы прошли все этапы согласования. Новая форма для Евро-2020 является результатом этого тесного сотрудничества и была запущена в производство сразу после того, как мы совместно утвердили финальный дизайн формы.
Что касается возможного расторжения контракта с РФС, мы не комментируем наши партнерские отношения», – заявили в пресс-службе компании.

  • Новая игровая форма выполнена в красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
  • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»

Adidas: «Цвета новой формы сборной выстраиваются во флаг России при поднятых вверх руках футболистов, торжествующих в момент забитого гола»



Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (17)
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vka1970
1573736007
РФС сам накосячил, приняв форму на отшибись, а теперь к Адидасу претензии выставляет.Так у нас во всём.
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Muboraksho
1573736863
Ну форма не причиной будет если Россия не победит Бельгию. Надеемся что выиграют в любой форме.
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Зра4ок
1573737004
Напоминает ситуацию с Матч тв и Порту , когда сначала начали всех обвинять, а при разбирательствах оказалось , что сами виноваты
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vladimir-7
1573738005
Представители РФС ездили в Германию в фирму Adidas, якобы, на согласование формы, а сами делили откат между собой и на халяву отдыхали в ресторанах. Вот теперь пусть и оплатят свои косяки.
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Rus9I
1573741185
Вообще не понимаю претензии к adidas! Во всем мире, все идет своим чередом, но только у нас, через Ж....у! Я знаю как работает производство, как работает дизайнерское бюро, и как все это согласовывается. Условный РФС получает НЕСКОЛЬКО предложений с концепцией и дизайном. Они садятся, рассматривают все, и только после принятия решения, им предоставляют типовые образцы..... Только после подтверждения типовых образцов, согласования их в высшим руководством. Идет подписание договора на приобретения права собственности и дальнейшей реализации в России. А тут получается к примеру: Все согласовали, подпись свою поставили, запустили тираж...... Но, кому-то очень она не понравилась, и он пытается обвинить компанию монополиста в этом бизнесе)))) Форма у вас говно, я с вами работать не буду..... А то, что я подписал, это ваши проблемы)))) Умом Россию не понять;)
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ufos73
1573742249
Может РФС разорвать контракт с сами собой?
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zigbert
1573742505
Вообще то любая уважающая себя фирма будет выполнять заказ а не гнать отсебятину.
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erma
1573746352
Форма минус содержание = гламур и понты.
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m40
1573754097
Не надо иметь много ума, чтобы понять, что дело тут мутное. Мы живем в капиталистическом обществе. Производитель подстаивается под клиента и я не верю, что адидас взяли и пошили форму на от**бись. Наверняка было представлено несколько дизайнов, обсуждали материал, какие то мелкие детали. Но, видимо, кто то из чиновников РФС отнесся к этому наплевательски, а потом чухнул и раздул скандал.
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alp
1573756760
скорее всего, так и есть. и в адидасе есть документы подписанные каким то неучем из рфс.. только, ради сохранения контракта, адидас никогда их не опубликует.... потом, через несколько лет, мы все таки узнаем кто конкретно этот *********
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