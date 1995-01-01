Adidas: «РФС принимал участие в разработке дизайна формы сборной России на протяжении всего процесса разработки»

Если с немецкой стороны договор составлял Шлиберзон Моисей Израилевич, то РФС утрется и еще неустойку за расторжение заплатит. Надо читать договора которые подписываете, там мелким шрифтом самое интересное.
Немецкий концерн adidas рассказал об участии РФС в разработке нового комплекта формы для сборной России в преддверии Евро-2020.
«Был ли новый дизайн формы согласован с РФС? Да, РФС принимал участие на протяжении всего процесса разработки, и мы прошли все этапы согласования. Новая форма для Евро-2020 является результатом этого тесного сотрудничества и была запущена в производство сразу после того, как мы совместно утвердили финальный дизайн формы.
Что касается возможного расторжения контракта с РФС, мы не комментируем наши партнерские отношения», – заявили в пресс-службе компании.
- Новая игровая форма выполнена в красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
- По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.
Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»
Adidas: «Цвета новой формы сборной выстраиваются во флаг России при поднятых вверх руках футболистов, торжествующих в момент забитого гола»