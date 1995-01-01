Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Adidas: «РФС принимал участие в разработке дизайна формы сборной России на протяжении всего процесса разработки»

    Немецкий концерн adidas рассказал об участии РФС в разработке нового комплекта формы для сборной России в преддверии Евро-2020.

    «Был ли новый дизайн формы согласован с РФС? Да, РФС принимал участие на протяжении всего процесса разработки, и мы прошли все этапы согласования. Новая форма для Евро-2020 является результатом этого тесного сотрудничества и была запущена в производство сразу после того, как мы совместно утвердили финальный дизайн формы.
    Что касается возможного расторжения контракта с РФС, мы не комментируем наши партнерские отношения», – заявили в пресс-службе компании.

    • Новая игровая форма выполнена в красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
    • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

    Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»

    Adidas: «Цвета новой формы сборной выстраиваются во флаг России при поднятых вверх руках футболистов, торжествующих в момент забитого гола»



    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:31
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7828

      silver29 11 минут назад

      Если с немецкой стороны договор составлял Шлиберзон Моисей Израилевич, то РФС утрется и еще неустойку за расторжение заплатит. Надо читать договора которые подписываете, там мелким шрифтом самое интересное.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12530

      bset > silver29 3 минуты назад

      Читать договоры, конечно, нужно. Но в данном случае нужно советовать профессионально к делу подходить, а не соглашаться на туфту, а потом пытаться на других свалить свой косяк. А то сами накосячили, еще и хотят Адидас обвинить, мол, они сами все придумали, а РФС даже не в курсе были.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +378

      Vepras > silver29 3 минуты назад

      )))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +378

      Vepras > bset 1 минуту назад

      Так представители "adidas" об этом и говорят в ответе, к качеству пошива и материала претензий нет, а дизайн согласован с РФС, так что получите и распишитесь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2537

      TOMSON > bset 4 секунды назад

      Перед тем как не соглашаться на туфту, надо уметь отличать туфту от качества. А в наше время, таких умеющих людей к руководству не допускают.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74452
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru