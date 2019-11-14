Adidas: «РФС принимал участие в разработке дизайна формы сборной России на протяжении всего процесса разработки»

Немецкий концерн adidas рассказал об участии РФС в разработке нового комплекта формы для сборной России в преддверии Евро-2020.

«Был ли новый дизайн формы согласован с РФС? Да, РФС принимал участие на протяжении всего процесса разработки, и мы прошли все этапы согласования. Новая форма для Евро-2020 является результатом этого тесного сотрудничества и была запущена в производство сразу после того, как мы совместно утвердили финальный дизайн формы.

Что касается возможного расторжения контракта с РФС, мы не комментируем наши партнерские отношения», – заявили в пресс-службе компании.

Новая игровая форма выполнена в красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

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