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  • Алексей Миранчук: «Новая форма сборной – нехорошая? Как она может быть нехорошей?»

Алексей Миранчук: «Новая форма сборной – нехорошая? Как она может быть нехорошей?»

13 ноября 2019, 14:31
6

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о новой форме национальной команды.

«Насчет слухов о недовольстве формой не могу ничего сказать. Нам дают футболки, и мы должны в них играть. Форма нехорошая? Как она может быть нехорошей? Мы, футболисты, не можем же повлиять на дизайн. На презентации я проходил в ней два часа, и мне было нормально», – сказал Миранчук.

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Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Локомотив Россия Миранчук Алексей
Комментарии (6)
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bset
1573645849
Больше интересно, как форма может не устроить, если заказчик в лице РФС обычно на финальный вариант дает добро. Как всегда, опомнились в последний момент и решили все скинуть на производителя. Ну у нас в стране всегда так - виноват кто-то, а не мы. Зарплаты маленькие - западные санкции виноваты, форма плохая с перевернутым флагом - специально западная компания над нами успехается, договор не заключили с португальцами на показ матча Краснодара - португальцы виноваты.
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Старикан
1573645958
То, что 2 часа проходил на презентации -это хорошо, осталось только в ней сыграть на "хорошо"...
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polt
1573647991
Похоже Алеша небольшого ума...
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