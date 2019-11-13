Алексей Миранчук: «Новая форма сборной – нехорошая? Как она может быть нехорошей?»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о новой форме национальной команды.

«Насчет слухов о недовольстве формой не могу ничего сказать. Нам дают футболки, и мы должны в них играть. Форма нехорошая? Как она может быть нехорошей? Мы, футболисты, не можем же повлиять на дизайн. На презентации я проходил в ней два часа, и мне было нормально», – сказал Миранчук.

Футболисты сборной России отказались играть с Бельгией в новой форме, презентованной на прошлой неделе. Комплектом недоволен и РФС.

РФС из-за недовольства заготовленной формой может разорвать контракт с поставщиком.

Игровая форма выполнена в красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

РФС: «Россия сыграет с Бельгией в старом комплекте формы»



