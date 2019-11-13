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    Алексей Миранчук: «Новая форма сборной – нехорошая? Как она может быть нехорошей?»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о новой форме национальной команды.

    «Насчет слухов о недовольстве формой не могу ничего сказать. Нам дают футболки, и мы должны в них играть. Форма нехорошая? Как она может быть нехорошей? Мы, футболисты, не можем же повлиять на дизайн. На презентации я проходил в ней два часа, и мне было нормально», – сказал Миранчук.

    РФС: «Россия сыграет с Бельгией в старом комплекте формы»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5395

      Старикан 3 минуты назад

      То, что 2 часа проходил на презентации -это хорошо, осталось только в ней сыграть на "хорошо"...

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      Рейтинг: +12510

      bset 4 минуты назад

      Больше интересно, как форма может не устроить, если заказчик в лице РФС обычно на финальный вариант дает добро. Как всегда, опомнились в последний момент и решили все скинуть на производителя. Ну у нас в стране всегда так - виноват кто-то, а не мы. Зарплаты маленькие - западные санкции виноваты, форма плохая с перевернутым флагом - специально западная компания над нами успехается, договор не заключили с португальцами на показ матча Краснодара - португальцы виноваты.

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