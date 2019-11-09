За драку в Самаре суд привлек к ответственности фаната «Рубина». Им оказался сотрудник клуба Гизатуллин

Болельщики «Рубина» поучаствовали в драке в Самаре в день матча 15 тура РПЛ между казанцами и «Крыльями Советов» (0:0). Суд привлек к ответственности одного из фанатов – Роберта Гизатуллина. Оказалось, он занимает должность в клубе и отвечает за взаимодействие с болельщиками.

«Ранее на Гизатуллина был составлен протокол по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Вчера его доставили в суд и привлекли к административной ответственности.

Как сообщил наш источник в силовых структурах, Гизатуллина внесли в список МВД РФ, на год запретив посещение футбольных матчей. Похоже, «Рубину» теперь придется искать нового сотрудника», – информирует телеграм-канал «Инсайдлар».