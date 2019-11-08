Акинфеев – лучший игрок ЦСКА в октябре

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам октября.

33-летний футболист стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков. За него отдали голоса 31 процент респондентов.

Второе место в опросе занял полузащитник Никола Влашич (22%), третье – защитник Марио Фернандес (8%).