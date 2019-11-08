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Акинфеев – лучший игрок ЦСКА в октябре

8 ноября 2019, 16:58
4

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам октября.

33-летний футболист стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков. За него отдали голоса 31 процент респондентов.

Второе место в опросе занял полузащитник Никола Влашич (22%), третье – защитник Марио Фернандес (8%).

  • В октябре Акинфеев провел за ЦСКА пять матчей и пропустил восемь голов.
  • В этих играх армейцы добыли одну ничью и потерпели четыре поражения.
  • До этого на протяжении трех месяцев подряд лучшим игроком столичной команды признавался Фернандес.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (4)
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starche
1573232025
И смешно и грустно.
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starche
1573232296
А где же распиаренный Чалов!?
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ZENIT84,
1573244939
акиныч спасибо что все тащил вчера с упора и не только (зенит) ты лучший братан. ты же не виноват что твоя защита и нападение с опорниками дно
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