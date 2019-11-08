Акинфеев – лучший игрок ЦСКА в октябре

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам октября.
33-летний футболист стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков. За него отдали голоса 31 процент респондентов.
Второе место в опросе занял полузащитник Никола Влашич (22%), третье – защитник Марио Фернандес (8%).
- В октябре Акинфеев провел за ЦСКА пять матчей и пропустил восемь голов.
- В этих играх армейцы добыли одну ничью и потерпели четыре поражения.
- До этого на протяжении трех месяцев подряд лучшим игроком столичной команды признавался Фернандес.
Источник: Официальный сайт ЦСКА