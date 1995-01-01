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    Акинфеев – лучший игрок ЦСКА в октябре

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам октября.

    33-летний футболист стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков. За него отдали голоса 31 процент респондентов.

    Второе место в опросе занял полузащитник Никола Влашич (22%), третье – защитник Марио Фернандес (8%).

    • В октябре Акинфеев провел за ЦСКА пять матчей и пропустил восемь голов.
    • В этих играх армейцы добыли одну ничью и потерпели четыре поражения.
    • До этого на протяжении трех месяцев подряд лучшим игроком столичной команды признавался Фернандес.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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