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  • Гончаренко: «С начала Лиги Европы у ЦСКА все идет наперекосяк»

Гончаренко: «С начала Лиги Европы у ЦСКА все идет наперекосяк»

8 ноября 2019, 11:23
10

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил ничейный исход в матче с «Ференцварошем» (0:0) на групповом этапе Лиги Европы.

«Надо подводить итог после шести матчей. Нам хотелось выиграть, мы были ближе к победе, но это футбол. С начала турнира у нас все идет наперекосяк. Мы были лучше в первом тайме с «Лудогорцем» (1:5), на протяжении всего первого матча с «Ференцварошем» (0:1), не повезло в матче с «Эспаньолом» (0:2), мы не заслужили такого результата. Надо набираться больше опыта», – заявил Гончаренко.

  • ЦСКА не забивает на протяжении трех матчей Лиги Европы.
  • Московский клуб – на последнем месте в группе с одним очком.

Источник: «Р-Спорт»
Лига Европы ЦСКА Ференцварош Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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dimmmka
1573202129
В чем можно быть лучше при счёте 1-5???
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bset
1573202203
Нужна реализация моментов. Плюс игроки последнее время как-то вяло бегут. Получают мяч и встают на месте, думая, куда бы отдавать передачу, а мяч надо двигать быстрее, тогда и толк будет.
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vladimir-7
1573204066
Середину поля всё время проигрываете, Ахметов водится и долго думает кому отдать передачу, а в это время у него отнимают мяч. Обляков тоже стал играть плохо, ни точную передачу отдать не может, ни ударить точно по воротам у него не получается. Что с Чаловым, разве это центральный нападающий, который с 10-12 метров в ворота попасть не может? Вся команда в каком-то разобранном состоянии, нужно срочно искать и приобретать опорника, хорошего центрального защитника и обязательно нападающего, а в перспективе левого и правого защитников.
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Hansson
1573205430
Убери Облякова! Устали уже все от него. Внебрачный сын, ей богу
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Lester84
1573214735
Глаза разуй, Михалыч. Наперекосяк все идет аж с начала этого года. И то, что работа над ошибками до сих пор не проделана - это только твоя вина
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O-Z
1573217498
Гончаренко тут вообще не виноват в этих рузультатах. Одна молодежь играет, усилить не кем даже первый состав. Гинер очнись.
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general.lizyukov
1573222005
Скажу грубо: всё пошло наперекосяк после твоего назначения. И постоянные кивания на омоложение состава, уход лидеров уже достали. 3 - три! - года уже прошло, а мы всё там же, в разобранном состоянии.
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Yev
1573222489
Вернулся бы Лёня, всё бы наладил, спокойно без быковства, на опыте и авторитете. А это топник может только глаза бычить и мычать о том что ещё не всё потеряно и мы всё еще можем выиграть. Гнать его три шеи!
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anri1703
1573260284
Да тупо сливаете ле чтобы на чемпионат упор сделать чтобы в лчпопасть что тут не понятно
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paracetamol
1573294645
Какой тренер, такая и команда.
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