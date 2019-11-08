Гончаренко: «С начала Лиги Европы у ЦСКА все идет наперекосяк»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил ничейный исход в матче с «Ференцварошем» (0:0) на групповом этапе Лиги Европы.

«Надо подводить итог после шести матчей. Нам хотелось выиграть, мы были ближе к победе, но это футбол. С начала турнира у нас все идет наперекосяк. Мы были лучше в первом тайме с «Лудогорцем» (1:5), на протяжении всего первого матча с «Ференцварошем» (0:1), не повезло в матче с «Эспаньолом» (0:2), мы не заслужили такого результата. Надо набираться больше опыта», – заявил Гончаренко.