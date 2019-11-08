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    Гончаренко: «С начала Лиги Европы у ЦСКА все идет наперекосяк»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил ничейный исход в матче с «Ференцварошем» (0:0) на групповом этапе Лиги Европы.

    «Надо подводить итог после шести матчей. Нам хотелось выиграть, мы были ближе к победе, но это футбол. С начала турнира у нас все идет наперекосяк. Мы были лучше в первом тайме с «Лудогорцем» (1:5), на протяжении всего первого матча с «Ференцварошем» (0:1), не повезло в матче с «Эспаньолом» (0:2), мы не заслужили такого результата. Надо набираться больше опыта», – заявил Гончаренко.

    • ЦСКА не забивает на протяжении трех матчей Лиги Европы.
    • Московский клуб – на последнем месте в группе с одним очком.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +148

      Hansson 15 минут назад

      Убери Облякова! Устали уже все от него. Внебрачный сын, ей богу

      0
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      Рейтинг: +10288

      vladimir-7 38 минут назад

      Середину поля всё время проигрываете, Ахметов водится и долго думает кому отдать передачу, а в это время у него отнимают мяч. Обляков тоже
      стал играть плохо, ни точную передачу отдать не может, ни ударить точно
      по воротам у него не получается. Что с Чаловым, разве это центральный
      нападающий, который с 10-12 метров в ворота попасть не может?
      Вся команда в каком-то разобранном состоянии, нужно срочно искать и приобретать опорника, хорошего центрального защитника и обязательно
      нападающего, а в перспективе левого и правого защитников.

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      Рейтинг: +12423

      bset 1 час назад

      Нужна реализация моментов. Плюс игроки последнее время как-то вяло бегут. Получают мяч и встают на месте, думая, куда бы отдавать передачу, а мяч надо двигать быстрее, тогда и толк будет.

      0
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      Рейтинг: +651

      dimmmka 1 час назад

      В чем можно быть лучше при счёте 1-5???

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