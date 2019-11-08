Генеральный директор ЦСКА: «Наши представители находятся в армейском секторе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о беспорядках на стадионе во время матча Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА.
«Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности», – сказал Бабаев.
- Ранее появились сообщения о том, что фанаты российского клуба устроили массовые беспорядки в метрополитене Будапешта.
- Затем на болельщиков ЦСКА на стадионе «Групама» напали местные фанаты.
Источник: Sport24