Генеральный директор ЦСКА: «Наши представители находятся в армейском секторе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о беспорядках на стадионе во время матча Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА.

«Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности», – сказал Бабаев.