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  • Генеральный директор ЦСКА: «Наши представители находятся в армейском секторе»

Генеральный директор ЦСКА: «Наши представители находятся в армейском секторе»

8 ноября 2019, 00:00

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о беспорядках на стадионе во время матча Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА.

«Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности», – сказал Бабаев.

  • Ранее появились сообщения о том, что фанаты российского клуба устроили массовые беспорядки в метрополитене Будапешта.
  • Затем на болельщиков ЦСКА на стадионе «Групама» напали местные фанаты.

Источник: Sport24
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Ференцварош Бабаев Роман
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