Дмитрий Черышев: «Денис сделал УЗИ, есть небольшой надрыв. Восстановление займет около двух недель»

Бывший тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал о сроках восстановления сына Дениса, выступающего за «Валенсию».
«Мы с Денисом недавно разговаривали, он мне сказал, что был небольшой спазм. Денис побоялся продолжить игру.
Сделали УЗИ, есть небольшой надрыв, восстановление займет небольшое время. Около двух недель. Черчесов и его тренерский штаб свяжутся с Денисом, и они вместе будут принимать решение», – сказал Черышев-старший.
- Черышев получил повреждение в игре ЛЧ с «Лиллем» в минувший вторник.
- Россия 16 ноября примет Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграет в гостях с Сан-Марино.
Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино
Источник: «Матч ТВ»