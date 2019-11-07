Дмитрий Черышев: «Денис сделал УЗИ, есть небольшой надрыв. Восстановление займет около двух недель»

Бывший тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал о сроках восстановления сына Дениса, выступающего за «Валенсию».

«Мы с Денисом недавно разговаривали, он мне сказал, что был небольшой спазм. Денис побоялся продолжить игру.

Сделали УЗИ, есть небольшой надрыв, восстановление займет небольшое время. Около двух недель. Черчесов и его тренерский штаб свяжутся с Денисом, и они вместе будут принимать решение», – сказал Черышев-старший.

Черышев получил повреждение в игре ЛЧ с «Лиллем» в минувший вторник.

Россия 16 ноября примет Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграет в гостях с Сан-Марино.

Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино



