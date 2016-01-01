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    Дмитрий Черышев: «Денис сделал УЗИ, есть небольшой надрыв. Восстановление займет около двух недель»

    Бывший тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал о сроках восстановления сына Дениса, выступающего за «Валенсию».

    «Мы с Денисом недавно разговаривали, он мне сказал, что был небольшой спазм. Денис побоялся продолжить игру.

    Сделали УЗИ, есть небольшой надрыв, восстановление займет небольшое время. Около двух недель. Черчесов и его тренерский штаб свяжутся с Денисом, и они вместе будут принимать решение», – сказал Черышев-старший.

    Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино


    Источник: «Матч ТВ»

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