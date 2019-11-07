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  • Дмитрий Черышев: «Денис сделал УЗИ, есть небольшой надрыв. Восстановление займет около двух недель»

Дмитрий Черышев: «Денис сделал УЗИ, есть небольшой надрыв. Восстановление займет около двух недель»

7 ноября 2019, 12:58
6

Бывший тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал о сроках восстановления сына Дениса, выступающего за «Валенсию».

«Мы с Денисом недавно разговаривали, он мне сказал, что был небольшой спазм. Денис побоялся продолжить игру.

Сделали УЗИ, есть небольшой надрыв, восстановление займет небольшое время. Около двух недель. Черчесов и его тренерский штаб свяжутся с Денисом, и они вместе будут принимать решение», – сказал Черышев-старший.

Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино


Источник: «Матч ТВ»
Отбор ЧЕ-2020 Лига чемпионов Россия Валенсия Черышев Денис Черышев Дмитрий
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1573121551
Печалька. Выздоравливай Дэн!
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vladimir-7
1573122856
Травма Черышева озадачила Черчесова, но зато, есть хорошая отмазка при проигрыше.
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Decorhome
1573123893
Скорейшего выздоровления
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Я - легенда
1573124637
Значит, с бельгийцами и Сан-Марино мы снова без тебя. Жаль!
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paracetamol
1573132738
Пролетим без него белгам.
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Dizgen
1573133836
Хороший игрок но хрустальный(((
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