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    «Я чувствовал себя виноватым». Хорватский вратарь убил курицу во время матча и был удален

    Голкипер «НК Еленград» Иван Газдек был удален в матче с «Ясеновацем» из-за нападения на домашнее животное во время матча.

    В ходе игры на поле выбежало несколько куриц, футболист погнался за ними и ударил одну из птиц ногой. Убитую курицу он выбросил за пределы поля. Главный арбитр встречи показал Газдеку красную карточку.

    «Куры постоянно выбегают на поле, поэтому игру нужно было остановить. Из-за них на поляне полно фекалий, создаются негигиеничные условия. Я всего лишь хотел прогнать их, взмахнул ногой и случайно убил одну птицу», – цитирует Газдека 24sata.

    По его словам, хозяйка курицы на него не разозлилась. «Она сразу же убрала птицу с места происшествия и никому ничего не сказала. Но я чувствовал себя виноватым, поэтому отправил ей письмо с извинениями и новую курицу. После игры об этом уже никто не думал, все ели гуляш и веселились», – добавил игрок.

    • Матч второй лиги объединенного первенства города Сисак и района Мославина закончился победой «Еленграда» со счетом 8:1.

    Источник: 24sata

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8808

      DeStar 11 минут назад

      ну такое. Эту курицу убили бы явно в ближайшие недели на суп например, просто он мог бы вести себя спокойнее. Красная за неспортивное поведение вот и все, будь там курица, пугало или пакет с мусором.

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