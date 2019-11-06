«Я чувствовал себя виноватым». Хорватский вратарь убил курицу во время матча и был удален

Голкипер «НК Еленград» Иван Газдек был удален в матче с «Ясеновацем» после нападения на домашнее животное во время матча.

В ходе игры на поле выбежало несколько куриц, футболист погнался за ними и ударил одну из птиц ногой. Убитую курицу он выбросил за пределы поля. Главный арбитр встречи показал Газдеку красную карточку.

«Куры постоянно выбегают на поле, поэтому игру нужно было остановить. Из-за них на поляне полно фекалий, создаются негигиеничные условия. Я всего лишь хотел прогнать их, взмахнул ногой и случайно убил одну птицу», – цитирует Газдека 24sata.

По его словам, хозяйка курицы на него не разозлилась. «Она сразу же убрала птицу с места происшествия и никому ничего не сказала. Но я чувствовал себя виноватым, поэтому отправил ей письмо с извинениями и новую курицу. После игры об этом уже никто не думал, все ели гуляш и веселились», – добавил игрок.

Матч второй лиги объединенного первенства города Сисак и района Мославина закончился победой «Еленграда» со счетом 8:1.