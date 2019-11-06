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  • «Я чувствовал себя виноватым». Хорватский вратарь убил курицу во время матча и был удален

«Я чувствовал себя виноватым». Хорватский вратарь убил курицу во время матча и был удален

6 ноября 2019, 14:53
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Голкипер «НК Еленград» Иван Газдек был удален в матче с «Ясеновацем» после нападения на домашнее животное во время матча.

В ходе игры на поле выбежало несколько куриц, футболист погнался за ними и ударил одну из птиц ногой. Убитую курицу он выбросил за пределы поля. Главный арбитр встречи показал Газдеку красную карточку.

«Куры постоянно выбегают на поле, поэтому игру нужно было остановить. Из-за них на поляне полно фекалий, создаются негигиеничные условия. Я всего лишь хотел прогнать их, взмахнул ногой и случайно убил одну птицу», – цитирует Газдека 24sata.

По его словам, хозяйка курицы на него не разозлилась. «Она сразу же убрала птицу с места происшествия и никому ничего не сказала. Но я чувствовал себя виноватым, поэтому отправил ей письмо с извинениями и новую курицу. После игры об этом уже никто не думал, все ели гуляш и веселились», – добавил игрок.

  • Матч второй лиги объединенного первенства города Сисак и района Мославина закончился победой «Еленграда» со счетом 8:1.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: 24sata
Европа
Комментарии (4)
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DeStar
1573042001
ну такое. Эту курицу убили бы явно в ближайшие недели на суп например, просто он мог бы вести себя спокойнее. Красная за неспортивное поведение вот и все, будь там курица, пугало или пакет с мусором.
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raritet
1573056633
А что ? Возможно вот так рождаются новые виды спорта. Вариант первый. Небольшое поле 30*30. Два вратаря и на поле 50 курочек. Задача вратарей как можно больше убить курочек, ощипать, выпотрошить и отдать хозяйкам.
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Kulimen
1573063810
Нихера молодец!! Видать никогда не жил в деревне, где куры ходят везде, где хотят...и таких пи*дюлей отгребешь от бабок, если хоть одну случайно тронешь.
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nemolod
1573063983
Куры были слишком рьяными болельщицами,выбежали на поле "пофекалить" - и вот случилось непоправимое!
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