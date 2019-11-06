Жоау Мариу: «Роналду не хочет проиграть, на поле он словно зверь. Он недоволен, даже если проигрывает в двусторонке на тренировке»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– В первом матче мы сыграли очень здорово. Здесь все будет по-другому. Мы будем играть дома, мы постараемся выйти и победить. Но мы просто сыграем с прекрасной командой. Сделаем все, чтобы извлечь максимум из игры с «Ювентусом».

– Каково встречать на поле друга – Криштиану Роналду?

– Всегда здорово играть с ним на одном поле. Он потрясающий игрок, хороший друг и партнер по команде. Для меня честь играть против него, и если выдается сыграть в Лиге чемпионов, здесь он все знает лучше.

– Ему не нравится проигрывать, как и вам?

– Нет, конечно, нет. Он не хочет проиграть. На поле он словно зверь, всегда старается показать свою лучшую игру и победить. Даже если он проигрывает в двусторонке на тренировке – он недоволен, – сказал Мариу.