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    Жоау Мариу: «Роналду не хочет проиграть, на поле он словно зверь. Он недоволен, даже если проигрывает в двусторонке на тренировке»

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    – В первом матче мы сыграли очень здорово. Здесь все будет по-другому. Мы будем играть дома, мы постараемся выйти и победить. Но мы просто сыграем с прекрасной командой. Сделаем все, чтобы извлечь максимум из игры с «Ювентусом».

    – Каково встречать на поле друга – Криштиану Роналду?

    – Всегда здорово играть с ним на одном поле. Он потрясающий игрок, хороший друг и партнер по команде. Для меня честь играть против него, и если выдается сыграть в Лиге чемпионов, здесь он все знает лучше.

    – Ему не нравится проигрывать, как и вам?

    – Нет, конечно, нет. Он не хочет проиграть. На поле он словно зверь, всегда старается показать свою лучшую игру и победить. Даже если он проигрывает в двусторонке на тренировке – он недоволен, – сказал Мариу.

    • «Локомотив» примет «Ювентус» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
    • После трех туров москвичи занимают третье место в группе D с 3 очками.

    Источник: Sports.ru

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