Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Черчесов: «Поскольку ситуация позволяет, решили просмотреть Фомина»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал первый вызов полузащитника «Уфы» Даниила Фомина в национальную команду.

    «Пара слов о Фомине? Он игрок молодежной сборной прошлого созыва, в этом сезоне играет в РПЛ, забил уже несколько голов. Видел его еще на сборе в Австрии. Поскольку ситуация позволяет, решили его просмотреть. К тому же у нас практически на каждом сборе бывают новые игроки», – сказал Черчесов.

    • В этом сезоне РПЛ Фомин провел 14 матчей и забил три гола.
    • Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Петербурге, матч с Сан-Марино – 19 ноября в Серравалле.

    Фомин – о первом вызове в сборную: «Я сначала подумал, что это какая-то шутка»

    Новый состав сборной. Кто такой Фомин, где Соболев, почему Шунин?


    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1891

      Борат 49 минут назад

      Давай на Бельгию зятя поставь в раму, хоть посмеёмся)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74352
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru