Черчесов: «Поскольку ситуация позволяет, решили просмотреть Фомина»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал первый вызов полузащитника «Уфы» Даниила Фомина в национальную команду.

«Пара слов о Фомине? Он игрок молодежной сборной прошлого созыва, в этом сезоне играет в РПЛ, забил уже несколько голов. Видел его еще на сборе в Австрии. Поскольку ситуация позволяет, решили его просмотреть. К тому же у нас практически на каждом сборе бывают новые игроки», – сказал Черчесов.

В этом сезоне РПЛ Фомин провел 14 матчей и забил три гола.

Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Петербурге, матч с Сан-Марино – 19 ноября в Серравалле.

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