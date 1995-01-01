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    «Спорт-Экспресс»: в ноябре судьям РПЛ могут поднять зарплату, чтобы повысить их мотивацию

    В ноябре судьям РПЛ могут увеличить денежное довольствие, информирует источник. Предполагается, что эта мера увеличит заинтересованность арбитров к работе и они будут меньше ошибаться («будет что терять»).

    Сейчас арбитры в поле получают не менее 90 тысяч рублей за одну игру. Зарплаты судей на линии несколько меньше.

    • Сегодня, 5 ноября, может уйти в отставку глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
    • В сентябре недоверие ему выражала более чем половина клубов РПЛ.
    • В ноябре планируется реформа управления российским судейством.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3663

      APchelov 31 минуту назад

      Удивительно. Чем ниже качество, тем выше зарплаты? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +202

      Олег1204 35 минут назад

      Зачем, вилкову и так от газпрома каждую неделю капает нехило

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1884

      Борат 46 минут назад

      может им 10 бальную систему оценок ввести ?
      отсудил на 10 баллов, получил 100 тясыч.
      отсудил на 2 балла, получил 20 тыщ.
      хотя что лапочкину эти копейки, если ему федун баксы чемоданами заносит...

      1
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      Рейтинг: +667

      тётя ASYA 1 час назад

      Наказывать нужно денежно, а не поощрять

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