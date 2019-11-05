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  • «Спорт-Экспресс»: в ноябре судьям РПЛ могут поднять зарплату, чтобы повысить их мотивацию

«Спорт-Экспресс»: в ноябре судьям РПЛ могут поднять зарплату, чтобы повысить их мотивацию

5 ноября 2019, 09:58
10

В ноябре судьям РПЛ могут увеличить денежное довольствие, информирует источник. Предполагается, что эта мера увеличит заинтересованность арбитров к работе и они будут меньше ошибаться («будет что терять»).

Сейчас арбитры в поле получают не менее 90 тысяч рублей за одну игру. Зарплаты судей на линии несколько меньше.

  • Сегодня, 5 ноября, может уйти в отставку глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
  • В сентябре недоверие ему выражала более чем половина клубов РПЛ.
  • В ноябре планируется реформа управления российским судейством.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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тётя ASYA
1572937936
Наказывать нужно денежно, а не поощрять
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Олег1204
1572939637
Зачем, вилкову и так от газпрома каждую неделю капает нехило
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APchelov
1572939875
Удивительно. Чем ниже качество, тем выше зарплаты? )))
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Kruglov2412
1572943842
Классная мотивация поднимут зарплаты а косяков больше будет где логика
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polozovs
1572948847
То есть РПЛ признаёт, что судей сейчас мотивируют со стороны и дабы избежать скандалов в каждом туре, их мотивировать будет только рпл. Но на чьи деньги? Государства? А откуда они там? Значит от государственно-частного партнёрства. А кому могут быть выгодны такие расходы и у кого на это есть деньги? Кроме Газпрома никто на ум не приходит ...
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yurdin
1572953561
Фейспалм!!! А поднять мотивацию учителей, врачей, слесарей, водителей и прочих работающих россиян никто не хочет? Или их мотивация и рост потребительского спроса для нашей экономики вовсе никому не нужны? Дебилы, бл...!
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Мост
1572954869
Это как ГАИшникам,что б взяток не брали,бред.
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Plyash
1572958574
Команды тоже поднимут судьям мотивацию, в полтора-два раза больше.История стара,как наш мир.
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латунный
1572963250
маразм крепчал судят херово а им зарплату поднимают .писец.надо ещё запретить критиковать судей за нарушение растрел
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