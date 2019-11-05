«Спорт-Экспресс»: в ноябре судьям РПЛ могут поднять зарплату, чтобы повысить их мотивацию

В ноябре судьям РПЛ могут увеличить денежное довольствие, информирует источник. Предполагается, что эта мера увеличит заинтересованность арбитров к работе и они будут меньше ошибаться («будет что терять»).
Сейчас арбитры в поле получают не менее 90 тысяч рублей за одну игру. Зарплаты судей на линии несколько меньше.
- Сегодня, 5 ноября, может уйти в отставку глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
- В сентябре недоверие ему выражала более чем половина клубов РПЛ.
- В ноябре планируется реформа управления российским судейством.
Источник: «Спорт-Экспресс»