«Сохраняйте позитив в головах». «Ман Сити» опубликовал видео с мотивацией Гвардиолы в перерыве матча с «Саутгемптоном»

«Манчестер Сити» опубликовал видео, на котором главный тренер Хосеп Гвардиола настраивает игроков после проигранного первого тайма в матче с «Саутгемптоном» (2:1).

«Держитесь вместе в этой игре. Держитесь вместе до самого конца. Сохраняйте позитив в головах, сохраняйте позитив. Не забывайте про ритм. Позвольте атакующим игрокам выиграть матч. Раз, Кевин, Серхио, Габи. Не навешивайте ради навесов. Навешивайте, когда возникнет идея.

Сохраняйте позитив, держитесь вместе до конца. Оставайтесь вместе, вместе. Не падайте духом, ребята, все решает менталитет. Не падайте духом. Вы делали это (волевые победы) уже много раз. Выполняйте план, двигайте мяч. Не делайте навесов после плохих решений. Выполняйте план, будьте частью команды. Вперед, вперед, вперед!» – сказал Гвардиола игрокам.

В матче 11-го тура «Саутгемптон» открыл счет на 13-й минуте, однако во втором тайме «Сити» забил два гола.

«Горожане» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков.