Уткин: «Карпин был прав, выставив второй состав в матче Кубка со «Спартаком»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал решение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина выставить второй состав на матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«По первому тайму [матча с «Краснодаром»], и именно по первому, потому что он дает достаточно полное представление о стратегии тренера – можно считать доказанным, что Карпин был прав. Я о втором составе в Кубке.

Команда сохранила свежесть, игровой голод. Да, «Краснодар» серьезный соперник, и исход матча не предрешен. Но проиграть его можно в силу разных проблем. А вот то, на что влияет щадящий график для лидеров команды, уже сработало.

И именно поэтому дальше рассуждать, насколько это было правильно/допустимо/ахнашбедныйкубок/никтоегонеуважает – пустая трата времени. Уважение к Кубку не решается силами «Ростова», – написал Уткин в своем телеграме.