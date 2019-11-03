Уткин: «Карпин был прав, выставив второй состав в матче Кубка со «Спартаком»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал решение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина выставить второй состав на матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).
«По первому тайму [матча с «Краснодаром»], и именно по первому, потому что он дает достаточно полное представление о стратегии тренера – можно считать доказанным, что Карпин был прав. Я о втором составе в Кубке.
Команда сохранила свежесть, игровой голод. Да, «Краснодар» серьезный соперник, и исход матча не предрешен. Но проиграть его можно в силу разных проблем. А вот то, на что влияет щадящий график для лидеров команды, уже сработало.
И именно поэтому дальше рассуждать, насколько это было правильно/допустимо/ахнашбедныйкубок/никтоегонеуважает – пустая трата времени. Уважение к Кубку не решается силами «Ростова», – написал Уткин в своем телеграме.
- В матче 15-го тура РПЛ «Ростов» обыгрывает «Краснодар» со счетом 2:0 к перерыву.
- Дублем в первом тайме отметился Алексей Ионов.