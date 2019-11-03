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  • Уткин: «Карпин был прав, выставив второй состав в матче Кубка со «Спартаком»

Уткин: «Карпин был прав, выставив второй состав в матче Кубка со «Спартаком»

3 ноября 2019, 17:37
25

Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал решение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина выставить второй состав на матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«По первому тайму [матча с «Краснодаром»], и именно по первому, потому что он дает достаточно полное представление о стратегии тренера – можно считать доказанным, что Карпин был прав. Я о втором составе в Кубке.

Команда сохранила свежесть, игровой голод. Да, «Краснодар» серьезный соперник, и исход матча не предрешен. Но проиграть его можно в силу разных проблем. А вот то, на что влияет щадящий график для лидеров команды, уже сработало.

И именно поэтому дальше рассуждать, насколько это было правильно/допустимо/ахнашбедныйкубок/никтоегонеуважает – пустая трата времени. Уважение к Кубку не решается силами «Ростова», – написал Уткин в своем телеграме.

  • В матче 15-го тура РПЛ «Ростов» обыгрывает «Краснодар» со счетом 2:0 к перерыву.
  • Дублем в первом тайме отметился Алексей Ионов.

Источник: телеграм Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Спартак Карпин Валерий Уткин Василий
Комментарии (25)
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РМЗ
1572792238
А ху ли ты Вася думал . Карпин тебе че физрук что ли .
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vka1970
1572794483
Для чудаков типа Бората. Правильно или не правильно поступил Карпин, покажет турнирная таблица.На то он и тренер чтобы расставлять правильные и осуществимые цели. А ваше мнение нам конечно "важно", но это только мнение.Опять же правильные приоритеты покажет конец сезона.И ванговать здесь не надо.Ты уже наванговался после матча с Локо и тут же сдрыснул как потёртое лицо с низкой социальной ответственностью.
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NEONFOL
1572795758
из-за одного очка в чемпе забить на кубок, Валера дурак, Уткин без комментариев
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Иван Петров 1986
1572796309
Если бы Ростов победил, то да, а так обосрались и там и тут.
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Владислав Vlad
1572798406
Ну, если Карпин ради одного матча сыграл "вторым" составом, то Вася прав.)))) Вот только чемпионат - это не один матч.)
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derrik2000
1572799663
Чегой-то Уткин опять какие-то "истины" несёт. Это мне напоминает слова диктора: "Погоду на завтра смотрите послезавтра". В этом своём высказывании о решении Карпина, Уткин, по моему мнению" как тот прогнозист погоды из "послезавтра".
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Агасфер
1572808631
Прав в чём? Ни Кубка,ни трёх очков(как программы -минимум),да и в призах не бывать-поспорит с Гончаром за четвёртое-пятое место.
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ivanthebest
1572816378
Если свежесть игроков зависит от того, что они раз в 2 месяца катают дополнительный матч на неделе, то спрашивается что это за игроки такие ватные??? Или может быть они балерины бесхребетные?? Я конечно рад, что Ростов соснул Спартаку, но как меня до..бали комменты и тренеры, которые и без этого расслабленным пешеходам получающим космические деньги делают поблажки. Видите ли бедняжки устали уже, перенапряглись от АЖ 2!!! матча за неделю.
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Диктор
1572849631
Да плевать на отношения Карпина к Кубку,он и Кубок просрал и первое место не возьмет.
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SpartakDiana
1572876433
Просто не знают, что уже лить....
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