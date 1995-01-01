Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Уткин: «Карпин был прав, выставив второй состав в матче Кубка со «Спартаком»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал решение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина выставить второй состав на матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

    «По первому тайму [матча с «Краснодаром»], и именно по первому, потому что он дает достаточно полное представление о стратегии тренера – можно считать доказанным, что Карпин был прав. Я о втором составе в Кубке.

    Команда сохранила свежесть, игровой голод. Да, «Краснодар» серьезный соперник, и исход матча не предрешен. Но проиграть его можно в силу разных проблем. А вот то, на что влияет щадящий график для лидеров команды, уже сработало.

    И именно поэтому дальше рассуждать, насколько это было правильно/допустимо/ахнашбедныйкубок/никтоегонеуважает – пустая трата времени. Уважение к Кубку не решается силами «Ростова», – написал Уткин в своем телеграме.

    • В матче 15-го тура РПЛ «Ростов» обыгрывает «Краснодар» со счетом 2:0 к перерыву.
    • Дублем в первом тайме отметился Алексей Ионов.

    Источник: телеграм Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1449

      РМЗ 10 минут назад

      А ху ли ты Вася думал . Карпин тебе че физрук что ли .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74336
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru