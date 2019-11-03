Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мане: «Месси и Роналду – монстры. Я по-прежнему очень далек от них»

Мане: «Месси и Роналду – монстры. Я по-прежнему очень далек от них»

3 ноября 2019, 13:01
1

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане считает, что он по-прежнему далек от достижений нападающих «Ювентуса» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Месси и Роналду – настоящие монстры. Думаю, что я по-прежнему очень далек от них. Но я постараюсь сделать все, чтобы приблизиться к их достижениям.

Тот факт, что меня номинировали на «Золотой мяч», – результат моей усердной работы на протяжении долгого времени. Это больше мечта, нежели одержимость. Прежде всего я работаю на команду», – сказал Мане.

  • В этом сезоне 27-летний сенегалец сыграл в 15 матчах, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
  • Трансферная стоимость Мане оценивается в 120 млн евро.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Месси Лионель Роналду Криштиану Мане Садио
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Muboraksho
1572798400
Авторитет Мане портит его хитрые падения в штрафной зоне противников... Ну зачем он это делает? Не к лицу такое поведение. Месси и Рональду на очень высоком недосягаемом уровне для тебя... Да и уровень Салаха идет на спад...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+