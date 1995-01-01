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    Мане: «Месси и Роналду – монстры. Я по-прежнему очень далек от них»

    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане считает, что он по-прежнему далек от достижений нападающих «Ювентуса» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    «Месси и Роналду – настоящие монстры. Думаю, что я по-прежнему очень далек от них. Но я постараюсь сделать все, чтобы приблизиться к их достижениям.

    Тот факт, что меня номинировали на «Золотой мяч», – результат моей усердной работы на протяжении долгого времени. Это больше мечта, нежели одержимость. Прежде всего я работаю на команду», – сказал Мане.

    • В этом сезоне 27-летний сенегалец сыграл в 15 матчах, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
    • Трансферная стоимость Мане оценивается в 120 млн евро.

    Источник: Goal

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