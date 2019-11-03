Мане: «Месси и Роналду – монстры. Я по-прежнему очень далек от них»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане считает, что он по-прежнему далек от достижений нападающих «Ювентуса» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«Месси и Роналду – настоящие монстры. Думаю, что я по-прежнему очень далек от них. Но я постараюсь сделать все, чтобы приблизиться к их достижениям.
Тот факт, что меня номинировали на «Золотой мяч», – результат моей усердной работы на протяжении долгого времени. Это больше мечта, нежели одержимость. Прежде всего я работаю на команду», – сказал Мане.
- В этом сезоне 27-летний сенегалец сыграл в 15 матчах, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
- Трансферная стоимость Мане оценивается в 120 млн евро.
Источник: Goal