Мане: «Месси и Роналду – монстры. Я по-прежнему очень далек от них»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане считает, что он по-прежнему далек от достижений нападающих «Ювентуса» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Месси и Роналду – настоящие монстры. Думаю, что я по-прежнему очень далек от них. Но я постараюсь сделать все, чтобы приблизиться к их достижениям.

Тот факт, что меня номинировали на «Золотой мяч», – результат моей усердной работы на протяжении долгого времени. Это больше мечта, нежели одержимость. Прежде всего я работаю на команду», – сказал Мане.