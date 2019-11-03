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  • Ковач – после 1:5 от «Айнтрахта»: «Несмотря на игру в меньшинстве, мы не имеем права проигрывать так крупно»

Ковач – после 1:5 от «Айнтрахта»: «Несмотря на игру в меньшинстве, мы не имеем права проигрывать так крупно»

3 ноября 2019, 07:59
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач объяснил причины поражения в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5).

«Мы хорошо вошли в игру. Однако восемь минут спустя все что мы планировали было перевернуто. Во Франкфурте тяжело играть на протяжении 80 минут в меньшинстве.

Считаю, что, несмотря на два пропущенных мяча, в первом тайме мы играли хорошо. Мы забили один гол, контролировали игру. Но четыре минуты спустя после начала второго тайма мы пропустили снова.

Несмотря на игру в меньшинстве, мы не имеем права проигрывать так крупно. Сегодня было определенно не то, чего мы от себя ожидали. Во втором тайме мы играли не лучшим образом», – заявил главный тренер «Баварии».

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Бавария Ковач Нико
Комментарии (3)
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Cules2013
1572767622
немецкий Вальверде
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InterMilLano1908
1572773660
Самая слабая бавария которую я видел, непонятно что ковач ещё делает там....
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teodogat
1572779852
Это и есть результаты твоей работы в клубе.
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