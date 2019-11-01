Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Ковач – после 1:5 от «Айнтрахта»: «Несмотря на игру в меньшинстве, мы не имеем права проигрывать так крупно»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач объяснил причины поражения в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5).

    «Мы хорошо вошли в игру. Однако восемь минут спустя все что мы планировали было перевернуто. Во Франкфурте тяжело играть на протяжении 80 минут в меньшинстве.

    Считаю, что, несмотря на два пропущенных мяча, в первом тайме мы играли хорошо. Мы забили один гол, контролировали игру. Но четыре минуты спустя после начала второго тайма мы пропустили снова.

    Несмотря на игру в меньшинстве, мы не имеем права проигрывать так крупно. Сегодня было определенно не то, чего мы от себя ожидали. Во втором тайме мы играли не лучшим образом», – заявил главный тренер «Баварии».

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74336
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru