Ковач – после 1:5 от «Айнтрахта»: «Несмотря на игру в меньшинстве, мы не имеем права проигрывать так крупно»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач объяснил причины поражения в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5).
«Мы хорошо вошли в игру. Однако восемь минут спустя все что мы планировали было перевернуто. Во Франкфурте тяжело играть на протяжении 80 минут в меньшинстве.
Считаю, что, несмотря на два пропущенных мяча, в первом тайме мы играли хорошо. Мы забили один гол, контролировали игру. Но четыре минуты спустя после начала второго тайма мы пропустили снова.
Несмотря на игру в меньшинстве, мы не имеем права проигрывать так крупно. Сегодня было определенно не то, чего мы от себя ожидали. Во втором тайме мы играли не лучшим образом», – заявил главный тренер «Баварии».
- Это уже второе поражение мюнхенцев в чемпионате.
- «Бавария» с 18 очками делит третье место с «РБ Лейпциг» и «Фрайбургом».
- «Боруссия» М лидирует в Бундеслиге (22 очка).
Источник: Официальный сайт «Баварии»