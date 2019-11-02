Бундеслига. «Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту», дортмундская «Боруссия» победила «Вольфсбург»

Состоялись матчи 10-го тура Бундеслиги. «Айнтрахт» одержал разгромную победу над «Баварией» со счетом 5:1. Дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Вольфсбург» – 3:0.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур
Айнтрахт – Бавария – 5:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Костич, 25; 2:0 – Соу, 33; 2:1 – Левандовски, 37; 3:1 – Абрахам, 49; 4:1 – Хинтереггер, 61; 5:1 – Пасиенсиа, 85.
Удаление: нет – Боатенг, 9.
Голы: 0:1 – Вендт, 18; 1:1 – Фолланд, 25; 1:2 – Тюрам, 42.
Боруссия (Дортмунд) – Вольфсбург – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Азар, 52; 2:0 – Геррейро, 58; 3:0 – Гетце, 88 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Рашика, 9; 1:1 – Петерсен, 28; 2:1 – Гебре Селасси, 59; 2:2 – Петерсен, 90.
Удаление: нет – Хаберер, 87.
Источник: Бомбардир.ру