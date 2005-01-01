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    Бундеслига. «Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту», дортмундская «Боруссия» победила «Вольфсбург»

    Состоялись матчи 10-го тура Бундеслиги. «Айнтрахт» одержал разгромную победу над «Баварией» со счетом 5:1. Дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Вольфсбург» – 3:0.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

    Айнтрахт – Бавария – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Костич, 25; 2:0 – Соу, 33; 2:1 – Левандовски, 37; 3:1 – Абрахам, 49; 4:1 – Хинтереггер, 61; 5:1 – Пасиенсиа, 85.

    Удаление: нет – Боатенг, 9.

    Байер – Боруссия – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Вендт, 18; 1:1 – Фолланд, 25; 1:2 – Тюрам, 42.

    Боруссия (Дортмунд) – Вольфсбург – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Азар, 52; 2:0 – Геррейро, 58; 3:0 – Гетце, 88 (с пенальти).

    Вердер – Фрайбург – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Рашика, 9; 1:1 – Петерсен, 28; 2:1 – Гебре Селасси, 59; 2:2 – Петерсен, 90.

    Удаление: нет – Хаберер, 87.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      lidiyatuzov 16 минут назад

      а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe !!!!!!!---- https://my.su/bezcam

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      Рейтинг: +532

      Frankfurt Am Main 34 минуты назад

      Бронетранспортёр соснул на Майне)))

      0
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      Рейтинг: +7347

      Skull_Boy 1 час назад

      Ковач на выход, ну не тяннт он уровень БМВ

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