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Бундеслига. «Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту», дортмундская «Боруссия» победила «Вольфсбург»

2 ноября 2019, 19:21
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Состоялись матчи 10-го тура Бундеслиги. «Айнтрахт» одержал разгромную победу над «Баварией» со счетом 5:1. Дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Вольфсбург» – 3:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

Айнтрахт – Бавария – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Костич, 25; 2:0 – Соу, 33; 2:1 – Левандовски, 37; 3:1 – Абрахам, 49; 4:1 – Хинтереггер, 61; 5:1 – Пасиенсиа, 85.

Удаление: нет – Боатенг, 9.

Байер – Боруссия – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Вендт, 18; 1:1 – Фолланд, 25; 1:2 – Тюрам, 42.

Боруссия (Дортмунд) – Вольфсбург – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Азар, 52; 2:0 – Геррейро, 58; 3:0 – Гетце, 88 (с пенальти).

Вердер – Фрайбург – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Рашика, 9; 1:1 – Петерсен, 28; 2:1 – Гебре Селасси, 59; 2:2 – Петерсен, 90.

Удаление: нет – Хаберер, 87.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Айнтрахт Бавария Байер Боруссия М Боруссия Д Вольфсбург Унион Герта
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1572712864
Ковач на выход, ну не тяннт он уровень БМВ
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Frankfurt Am Main
1572714609
Бронетранспортёр соснул на Майне)))
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lidiyatuzov
1572715674
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe !!!!!!!---- https://my.su/bezcam
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zigbert
1572724661
В Бундеслиге намечается интересная борьба за чемпионство.
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