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  • Евсеев: «Довольны ничьей с «Локомотивом». Он готовился неделю, мы – два дня»

Евсеев: «Довольны ничьей с «Локомотивом». Он готовился неделю, мы – два дня»

2 ноября 2019, 16:38
3

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал в интервью телеканалу «Матч Премьер» исход матча 15 тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Специалист в качестве футболиста выступал за москвичей.

– Как оцените игру вашей команды?

– Игрой довольны. Играли хорошо с одним из лидеров нашего чемпионата, который играет в Лиге чемпионов, который готовился неделю к нашей игре. Мы два дня назад играли с ЦСКА, одним из лидеров (в Кубке России – прим. «Бомбардир»). Поэтому мы довольны.

  • «Уфа» в таблице идет на восьмом месте.
  • «Локомотив» в случае победы в Уфе возглавил бы таблицу.
  • «Уфа» не побеждает с сентября.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив Евсеев Вадим
Комментарии (3)
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dimmmka
1572704815
А по игре как будто наоборот...
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ВасяК
1572706042
Вадик ответил Шпалычу!!! Молодец!!!
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polozovs
1572710423
Уфа достойно держится
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