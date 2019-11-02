Евсеев: «Довольны ничьей с «Локомотивом». Он готовился неделю, мы – два дня»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал в интервью телеканалу «Матч Премьер» исход матча 15 тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Специалист в качестве футболиста выступал за москвичей.

– Как оцените игру вашей команды?

– Игрой довольны. Играли хорошо с одним из лидеров нашего чемпионата, который играет в Лиге чемпионов, который готовился неделю к нашей игре. Мы два дня назад играли с ЦСКА, одним из лидеров (в Кубке России – прим. «Бомбардир»). Поэтому мы довольны.