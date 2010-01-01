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    Евсеев: «Довольны ничьей с «Локомотивом». Он готовился неделю, мы – два дня»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал в интервью телеканалу «Матч Премьер» исход матча 15 тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Специалист в качестве футболиста выступал за москвичей.

    – Как оцените игру вашей команды?

    – Игрой довольны. Играли хорошо с одним из лидеров нашего чемпионата, который играет в Лиге чемпионов, который готовился неделю к нашей игре. Мы два дня назад играли с ЦСКА, одним из лидеров (в Кубке России – прим. «Бомбардир»). Поэтому мы довольны.

    • «Уфа» в таблице идет на восьмом месте.
    • «Локомотив» в случае победы в Уфе возглавил бы таблицу.
    • «Уфа» не побеждает с сентября.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +623

      dimmmka 13 минут назад

      А по игре как будто наоборот...

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