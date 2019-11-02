«Спартак» в преддверии игры с «Арсеналом» предложил фанатам задать вопрос Тедеско

Завтра, 3 ноября, состоится пресс-конференция главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии игры 15 тура РПЛ против «Арсенала». Пресс-служба москвичей предложила болельщикам задать вопрос немцу.

«Оставляйте свои вопросы в комментариях (к посту в твиттере – прим. «Бомбардир»). Мы выберем три самых интересных вопроса от подписчиков и зададим их Вопросы принимаем до 18:00 субботы», – говорится в сообщении пресс-службы.