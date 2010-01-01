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    «Спартак» в преддверии игры с «Арсеналом» предложил фанатам задать вопрос Тедеско

    Завтра, 3 ноября, состоится пресс-конференция главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии игры 15 тура РПЛ против «Арсенала». Пресс-служба москвичей предложила болельщикам задать вопрос немцу.

    «Оставляйте свои вопросы в комментариях (к посту в твиттереприм. «Бомбардир»). Мы выберем три самых интересных вопроса от подписчиков и зададим их Вопросы принимаем до 18:00 субботы», – говорится в сообщении пресс-службы.

    • Встреча с «Арсеналом» состоится 4 ноября.
    • «Спартак» в таблице идет седьмым.
    • Москвичи при Тедеско еще ни разу не проиграли.

    Источник: твиттер «Спартака»

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