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  • «Спартак» в преддверии игры с «Арсеналом» предложил фанатам задать вопрос Тедеско

«Спартак» в преддверии игры с «Арсеналом» предложил фанатам задать вопрос Тедеско

2 ноября 2019, 12:11

Завтра, 3 ноября, состоится пресс-конференция главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии игры 15 тура РПЛ против «Арсенала». Пресс-служба москвичей предложила болельщикам задать вопрос немцу.

«Оставляйте свои вопросы в комментариях (к посту в твиттереприм. «Бомбардир»). Мы выберем три самых интересных вопроса от подписчиков и зададим их Вопросы принимаем до 18:00 субботы», – говорится в сообщении пресс-службы.

  • Встреча с «Арсеналом» состоится 4 ноября.
  • «Спартак» в таблице идет седьмым.
  • Москвичи при Тедеско еще ни разу не проиграли.

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
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