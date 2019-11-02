Гвардиола: «Согласен, что нужно меньше матчей и больше времени на восстановление игроков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал футбольные организации за большое количество турниров и матчей. С немцем согласен менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
«Полностью согласен. Нужно меньше игр, меньше турниров, но больше времени на восстановление. Этот вопрос постоянно обсуждается в УЕФА. В этой ситуации я – с Юргеном», – цитирует Гвардиолу Manchester Erevening News.
- Суммарно «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января.
- Ливерпульцы лидируют в АПЛ.
- «Манчестер Сити» идет вторым.
Источник: Manchester Erevening News