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  • Гвардиола: «Согласен, что нужно меньше матчей и больше времени на восстановление игроков»

Гвардиола: «Согласен, что нужно меньше матчей и больше времени на восстановление игроков»

2 ноября 2019, 01:43
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал футбольные организации за большое количество турниров и матчей. С немцем согласен менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Полностью согласен. Нужно меньше игр, меньше турниров, но больше времени на восстановление. Этот вопрос постоянно обсуждается в УЕФА. В этой ситуации я – с Юргеном», – цитирует Гвардиолу Manchester Erevening News.

  • Суммарно «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января.
  • Ливерпульцы лидируют в АПЛ.
  • «Манчестер Сити» идет вторым.

Источник: Manchester Erevening News
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Клопп Юрген Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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bset
1572652087
А у нас все стремятся увеличить количество матчей)
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