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    Гвардиола: «Согласен, что нужно меньше матчей и больше времени на восстановление игроков»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал футбольные организации за большое количество турниров и матчей. С немцем согласен менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

    «Полностью согласен. Нужно меньше игр, меньше турниров, но больше времени на восстановление. Этот вопрос постоянно обсуждается в УЕФА. В этой ситуации я – с Юргеном», – цитирует Гвардиолу Manchester Erevening News.

    • Суммарно «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января.
    • Ливерпульцы лидируют в АПЛ.
    • «Манчестер Сити» идет вторым.

    Источник: Manchester Erevening News

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    Сегодня, 01:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12153

      bset 2 часа назад

      А у нас все стремятся увеличить количество матчей)

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