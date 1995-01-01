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    Клопп: «Не было ни дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ подумали бы об игроках, а не о своих кошельках»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал футбольные организации за большое количество матчей и соревнований. По мнению немца, ФИФА, УЕФА и АПЛ двигает желание заработать как можно больше денег.

    «В Англии хотят проводить Кубок Англии и Кубок Лиги, но никто не обсуждает это. Еще и УЕФА создал Лигу наций. Потом мы удивляемся, почему сильнейшие футболисты не могут подолгу выступать на высшем уровне. Собирать большой состав? Футбол не совсем предназначен для этого.

    Сказать, что какой-то матч не важен для нас, – не выход. Решить проблемы можно, но не было ни дня, чтобы ФИФА, УЕФА, АПЛ подумали бы об игроках, а не о собственных кошельках», – сказал Клопп.

    • Суммарно «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января.
    • На 18 декабря запланирован первый матч «Ливерпуля» на клубном чемпионате мира.
    • Ливерпульцы лидируют в АПЛ.

    Источник: The Guardian

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