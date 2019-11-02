Клопп: «Не было ни дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ подумали бы об игроках, а не о своих кошельках»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал футбольные организации за большое количество матчей и соревнований. По мнению немца, ФИФА, УЕФА и АПЛ двигает желание заработать как можно больше денег.
«В Англии хотят проводить Кубок Англии и Кубок Лиги, но никто не обсуждает это. Еще и УЕФА создал Лигу наций. Потом мы удивляемся, почему сильнейшие футболисты не могут подолгу выступать на высшем уровне. Собирать большой состав? Футбол не совсем предназначен для этого.
Сказать, что какой-то матч не важен для нас, – не выход. Решить проблемы можно, но не было ни дня, чтобы ФИФА, УЕФА, АПЛ подумали бы об игроках, а не о собственных кошельках», – сказал Клопп.
- Суммарно «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января.
- На 18 декабря запланирован первый матч «Ливерпуля» на клубном чемпионате мира.
- Ливерпульцы лидируют в АПЛ.
Источник: The Guardian