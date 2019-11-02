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  • Клопп: «Не было ни дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ подумали бы об игроках, а не о своих кошельках»

Клопп: «Не было ни дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ подумали бы об игроках, а не о своих кошельках»

2 ноября 2019, 01:25
15

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал футбольные организации за большое количество матчей и соревнований. По мнению немца, ФИФА, УЕФА и АПЛ двигает желание заработать как можно больше денег.

«В Англии хотят проводить Кубок Англии и Кубок Лиги, но никто не обсуждает это. Еще и УЕФА создал Лигу наций. Потом мы удивляемся, почему сильнейшие футболисты не могут подолгу выступать на высшем уровне. Собирать большой состав? Футбол не совсем предназначен для этого.

Сказать, что какой-то матч не важен для нас, – не выход. Решить проблемы можно, но не было ни дня, чтобы ФИФА, УЕФА, АПЛ подумали бы об игроках, а не о собственных кошельках», – сказал Клопп.

  • Суммарно «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января.
  • На 18 декабря запланирован первый матч «Ливерпуля» на клубном чемпионате мира.
  • Ливерпульцы лидируют в АПЛ.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (15)
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АКС-74У
1572678794
Капитализм. Бабло рулит. Ты этого не знал, Клопп?
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Muboraksho
1572679995
Клопп и следом за ним Гвардиола выступили в защиту футболистов и это правильно... Слишком много футбола надоедает и болельщикам и отрицательно влияет на здоровье футболистов.
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polozovs
1572680700
все по делу! Только за такие слова УЕФАмафия может «в тихую» создать проблемы Ливерпулю на всех уровнях, и тогда Клоппу придётся переезжать в Россию. Тут график полегче ))
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general.lizyukov
1572681253
Юрген, вы превратили спорт в бизнес, а теперь жалуетесь, что надо много работать? А за что вам тогда платить, за пинание мячика раз в неделю? За то, что вы в спортзал ходите, тренируетесь? Заплатили игроку 5 лямов в год - и будут выжимать по полной. Не хотите играть через 2 дня на третий - бросайте большой спорт, устраивайте кубок Потсдама или Виши или Сампдории, играйте двор на двор, никаких там рекламных контрактов, никаких телетрансляций, никакой обязаловки.
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Давид59
1572682649
Футболистами занимается их профсоюз. А ФИФА, УЕФА, Газпром, Лукойл, Роснефть и т.д. считают бабки. Капитализьм батенька!
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Pablo845
1572691111
Конечно английский футбол загружен.По-моему один из кубков нужно упразднить.
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Maxi_7
1572691491
Нам с нашей перспективы кажется, что футболисты зарабатывают очень много денег, но по сравнению с футбольными чиновниками, это просто ничто...там вертятся такие деньги, которых мы и представить себе не можем...а футболисты в масштабе бизнеса ничем не отличаются от тех же рабов в офисах, в том плане, что власть имущие эксплуатируют их на всю катушку и выжимают все соки....ведь когда люди поднимаются высоко, других людей они уже не воспринимают людьми....лишь расходный материал...
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