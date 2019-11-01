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    The Independent: игроки «Арсенала» не понимают Эмери и по-злому пародируют его внутри команды

    Футболисты «Арсенала» испытывают проблемы с коммуникацией с главным тренером Унаи Эмери. Испанец недостаточно хорошо владеет английским языком, поэтому игроки не всегда понимают специалиста, информирует The Independent.

    Кроме того, команда по-злому шутит над Эмери, пародируя его. При этом в «Арсенале» есть футболисты, по сведениям источника, которых устраивает работа под руководством тренера.

    • В матче с «Кристал Пэлас» (2:2) капитан «Арсенала» Гранит Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его, требуя как можно быстрее покинуть поле.
    • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
    • В четверг швейцарец в открытом письме извинился на свое поведение.

    Источник: The Independent

    Британское интернет-издание, до 2016 года – ежедневная газета. Основана в 1986 году как независимая национальная утренняя газета.

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    01.11.2019 18:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +457

      Сенситив 1 час назад

      не принимают, иные игроки не понимая Эмери никак,
      разброд средь пушкарей, игры и нет, вот как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +468

      ARSteven89 1 час назад

      Где-то я это уже видел)

      0
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      Рейтинг: +1128

      FRZZ 1 час назад

      Тренеришка, что с него возьмёшь? ))

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