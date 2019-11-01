The Independent: игроки «Арсенала» не понимают Эмери и по-злому пародируют его внутри команды

Футболисты «Арсенала» испытывают проблемы с коммуникацией с главным тренером Унаи Эмери. Испанец недостаточно хорошо владеет английским языком, поэтому игроки не всегда понимают специалиста, информирует The Independent.

Кроме того, команда по-злому шутит над Эмери, пародируя его. При этом в «Арсенале» есть футболисты, по сведениям источника, которых устраивает работа под руководством тренера.