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  • The Independent: игроки «Арсенала» не понимают Эмери и по-злому пародируют его внутри команды

The Independent: игроки «Арсенала» не понимают Эмери и по-злому пародируют его внутри команды

1 ноября 2019, 18:30
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Футболисты «Арсенала» испытывают проблемы с коммуникацией с главным тренером Унаи Эмери. Испанец недостаточно хорошо владеет английским языком, поэтому игроки не всегда понимают специалиста, информирует The Independent.

Кроме того, команда по-злому шутит над Эмери, пародируя его. При этом в «Арсенале» есть футболисты, по сведениям источника, которых устраивает работа под руководством тренера.

  • В матче с «Кристал Пэлас» (2:2) капитан «Арсенала» Гранит Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его, требуя как можно быстрее покинуть поле.
  • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
  • В четверг швейцарец в открытом письме извинился на свое поведение.

Источник: The Independent

Британское интернет-издание, до 2016 года – ежедневная газета. Основана в 1986 году как независимая национальная утренняя газета.

Англия. Премьер-лига Арсенал Эмери Унаи
Комментарии (2)
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ARSteven89
1572640367
Где-то я это уже видел)
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Сенситив
1572640392
не принимают, иные игроки не понимая Эмери никак, разброд средь пушкарей, игры и нет, вот как-то так...))
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