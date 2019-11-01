The Independent: игроки «Арсенала» не понимают Эмери и по-злому пародируют его внутри команды

Футболисты «Арсенала» испытывают проблемы с коммуникацией с главным тренером Унаи Эмери. Испанец недостаточно хорошо владеет английским языком, поэтому игроки не всегда понимают специалиста, информирует The Independent.
Кроме того, команда по-злому шутит над Эмери, пародируя его. При этом в «Арсенале» есть футболисты, по сведениям источника, которых устраивает работа под руководством тренера.
- В матче с «Кристал Пэлас» (2:2) капитан «Арсенала» Гранит Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его, требуя как можно быстрее покинуть поле.
- В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
- В четверг швейцарец в открытом письме извинился на свое поведение.
Источник: The Independent
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