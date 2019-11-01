Кабаев – об игре в чемпионате Гондураса: «Мне с трибун кричали «Руссо, Руссо, Путин, водка»

Российский форвард «Реал де Минас» Евгений Кабаев рассказал о том, как проходит адаптация в чемпионате Гондураса.

«На меня обращают внимание, ведь в Гондурасе мало европейцев, а русских они вообще никогда не видели. Да и узнают иногда: после переезда дал три интервью. Причем забавно, что я к тому моменту даже не мог играть. То есть только тренировался и ходил по интервью: 0 игр – 3 интервью. «Руссо», «Руссо». Постоянно попадаю в газеты. В основном всех интересовало мое присутствие в списке претендентов на «Золотую бутсу» рядом с Роналду и Месси в 2014-м. Для них это бомба вообще. Здесь на самом деле знают о нашей стране, вот недавно с трибун кричали «Руссо, Руссо, Путин, водка». Классика», – заявил нападающий.