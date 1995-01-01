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    Кабаев – об игре в чемпионате Гондураса: «Мне с трибун кричали «Руссо, Руссо, Путин, водка»

    Российский форвард «Реал де Минас» Евгений Кабаев рассказал о том, как проходит адаптация в чемпионате Гондураса.

    «На меня обращают внимание, ведь в Гондурасе мало европейцев, а русских они вообще никогда не видели. Да и узнают иногда: после переезда дал три интервью. Причем забавно, что я к тому моменту даже не мог играть. То есть только тренировался и ходил по интервью: 0 игр – 3 интервью. «Руссо», «Руссо». Постоянно попадаю в газеты. В основном всех интересовало мое присутствие в списке претендентов на «Золотую бутсу» рядом с Роналду и Месси в 2014-м. Для них это бомба вообще. Здесь на самом деле знают о нашей стране, вот недавно с трибун кричали «Руссо, Руссо, Путин, водка». Классика», – заявил нападающий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +912

      Smekaev 2 часа назад

      Так это же, *****, расизм! За это же, *****, санкции налагать надо! И северный гондурасский поток перекрывать.

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      Рейтинг: +1878

      absent32 4 часа назад

      дааааа.... поносИло тебя конечно... и финляндия, и эстония, и чехия, наш дальний восток, и даже индонезия))) и тут теперь гондурас)))

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      Рейтинг: +534

      Давид59 4 часа назад

      Больной, что вас беспокоит? Гондурас. А Вы его поменьше чешите...

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      Рейтинг: +1533

      Alekxei Z. 4 часа назад

      У всех лузеров теперь интервью брать будите ?
      Может и в Монголии кто играет ?

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      Рейтинг: +6335

      FanatSerj 6 часов назад

      Россия без Путина, как водка без пива ))

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      Рейтинг: +354

      alarm 6 часов назад

      стыдно за спартак.

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      Рейтинг: +719

      FaTeK1945ru 6 часов назад

      ...а мы с пренебрежением говорим--Гондурас,а они про нас так же.Действительно мы равные???

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      Рейтинг: +534

      Давид59 7 часов назад

      У Кабаевой перспективный сынок...

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