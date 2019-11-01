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  • Кабаев – об игре в чемпионате Гондураса: «Мне с трибун кричали «Руссо, Руссо, Путин, водка»

Кабаев – об игре в чемпионате Гондураса: «Мне с трибун кричали «Руссо, Руссо, Путин, водка»

1 ноября 2019, 10:56
6

Российский форвард «Реал де Минас» Евгений Кабаев рассказал о том, как проходит адаптация в чемпионате Гондураса.

«На меня обращают внимание, ведь в Гондурасе мало европейцев, а русских они вообще никогда не видели. Да и узнают иногда: после переезда дал три интервью. Причем забавно, что я к тому моменту даже не мог играть. То есть только тренировался и ходил по интервью: 0 игр – 3 интервью. «Руссо», «Руссо». Постоянно попадаю в газеты. В основном всех интересовало мое присутствие в списке претендентов на «Золотую бутсу» рядом с Роналду и Месси в 2014-м. Для них это бомба вообще. Здесь на самом деле знают о нашей стране, вот недавно с трибун кричали «Руссо, Руссо, Путин, водка». Классика», – заявил нападающий.

Источник: «Матч ТВ»
Весь мир Кабаев Евгений
Комментарии (6)
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Давид59
1572595234
У Кабаевой перспективный сынок...
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FaTeK1945ru
1572597122
...а мы с пренебрежением говорим--Гондурас,а они про нас так же.Действительно мы равные???
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FanatSerj
1572600031
Россия без Путина, как водка без пива ))
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Давид59
1572606675
Больной, что вас беспокоит? Гондурас. А Вы его поменьше чешите...
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absent32
1572607326
дааааа.... поносИло тебя конечно... и финляндия, и эстония, и чехия, наш дальний восток, и даже индонезия))) и тут теперь гондурас)))
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Smekaev
1572613831
Так это же, *****, расизм! За это же, *****, санкции налагать надо! И северный гондурасский поток перекрывать.
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