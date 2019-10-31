Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Марсело – о панической атаке перед финалом ЛЧ: «Мне казалось, что я задыхаюсь. Думал позвонить врачу, но боялся, что он не позволит мне играть»

    Защитник «Реала» Марсело рассказал, что у него случилась паническая атака перед финалом Лиги чемпионов 2018 года c «Ливерпулем».

    «В такие моменты ты всегда на нервах, но в этот раз все было по-другому. Мне казалось, что я задыхаюсь. Это началось ночью перед финалом. Я не мог есть, не мог спать, думал только об игре. Когда у тебя есть возможность войти в историю, ты чувствуешь большой груз. И я его ощутил.

    Немного нервов в футболе – нормально. Мне все равно, кто ты, но если ты не переживаешь перед финалом, ты не человек. Ты просто пытаешься не обосраться. Это правда, братишка!

    Я никогда не испытывал такого беспокойства раньше, думал даже позвонить врачу, но боялся, что он не позволит мне играть. А я должен был сыграть в этом финале.

    В раздевалке у меня были проблемы с дыханием, но я напомнил себе, что миллионы детей мечтали бы сыграть в таком финале. Я велел себе успокоиться и завязать шнурки. Я понимал, что как только выйду на поле, все будет в порядке. Когда ты с мячом, с тобой не может случиться ничего плохого, так что хватит об этом думать.

    Когда я наконец ступил на газон, у меня все еще были проблемы с дыханием, и я подумал: «Если мне придется умереть здесь сегодня вечером, хрен с ним. Я умру».

    Был момент, когда я заплакал после вбрасывания, это длилось около десяти секунд. Такого никогда не случалось со мной раньше. Но потом я сказал себе: «Тебе надо закрывать этого соперника!» После этого я вернулся в реальность и играл так, словно был ребенком», – написал Марсело в колонке для The Player’s Tribune.

    • Финал ЛЧ сезона-2017/18 состоялся 26 мая в Киеве и закончился победой «Реала» над «Ливерпулем» со счетом 3:1.
    • Марсело отдал две голевые передачи на Гарета Бэйла, который оформил дубль.

    Источник: The Players Tribune

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.10.2019 19:00
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8615

      Cules2013 4 часа назад

      уважуха за такое признание

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +540

      playsh 6 часов назад

      Честь тебе и хвала.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74308
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru