Марсело – о панической атаке перед финалом ЛЧ: «Мне казалось, что я задыхаюсь. Думал позвонить врачу, но боялся, что он не позволит мне играть»

Защитник «Реала» Марсело рассказал, что у него случилась паническая атака перед финалом Лиги чемпионов 2018 года c «Ливерпулем».

«В такие моменты ты всегда на нервах, но в этот раз все было по-другому. Мне казалось, что я задыхаюсь. Это началось ночью перед финалом. Я не мог есть, не мог спать, думал только об игре. Когда у тебя есть возможность войти в историю, ты чувствуешь большой груз. И я его ощутил.

Немного нервов в футболе – нормально. Мне все равно, кто ты, но если ты не переживаешь перед финалом, ты не человек. Ты просто пытаешься не обосраться. Это правда, братишка!

Я никогда не испытывал такого беспокойства раньше, думал даже позвонить врачу, но боялся, что он не позволит мне играть. А я должен был сыграть в этом финале.

В раздевалке у меня были проблемы с дыханием, но я напомнил себе, что миллионы детей мечтали бы сыграть в таком финале. Я велел себе успокоиться и завязать шнурки. Я понимал, что как только выйду на поле, все будет в порядке. Когда ты с мячом, с тобой не может случиться ничего плохого, так что хватит об этом думать.

Когда я наконец ступил на газон, у меня все еще были проблемы с дыханием, и я подумал: «Если мне придется умереть здесь сегодня вечером, хрен с ним. Я умру».

Был момент, когда я заплакал после вбрасывания, это длилось около десяти секунд. Такого никогда не случалось со мной раньше. Но потом я сказал себе: «Тебе надо закрывать этого соперника!» После этого я вернулся в реальность и играл так, словно был ребенком», – написал Марсело в колонке для The Player’s Tribune.