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    Сорокин: «ЧМ в России был получен честно»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что Россия изучала методы воздействия на чиновников ФИФА, голосующих за право выбора страны-хозяйки чемпионата мира.

    «Мы много раз участвовали в обсуждениях, отвечали на множество вопросов и прошли множество расследований. Но почему-то всегда оказываемся под каким-то прицелом подозрений. По-прежнему заявляем, что чемпионат мира в России был получен честно, в абсолютно транспарентной обстановке.

    Мы всегда были открыты для каких-то вопросов, всегда честно сообщали о том, что происходило во время заявочной кампании и подготовки. Поэтому нам очень странно, что до сих пор сохраняется какой-то интерес к получению Россией права провести чемпионат мира. Какие-то подозрения на этот счет нам кажутся крайне необоснованными», – заявил Сорокин.

    Ранее издание The Insider писало, что Россия во время предвыборной кампании изучала методы воздействия на чиновников ФИФА, участвовавших в голосовании.

    • ФИФА признала чемпионат мира-2018 лучшим в истории.
    • Турнир выиграла Франция.

    Источник: ТАСС

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    30.10.2019 13:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4263

      серега кашин 8 часов назад

      чм давно прошел и пора уже забыть о нем а они все не могут успокоиться

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      Рейтинг: -72

      BARCLAYS_APL > серега кашин 4 часа назад

      2002 не могут забыть коррупцию Платини не говоря о судей

      0
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