Сорокин: «ЧМ в России был получен честно»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что Россия изучала методы воздействия на чиновников ФИФА, голосующих за право выбора страны-хозяйки чемпионата мира.

«Мы много раз участвовали в обсуждениях, отвечали на множество вопросов и прошли множество расследований. Но почему-то всегда оказываемся под каким-то прицелом подозрений. По-прежнему заявляем, что чемпионат мира в России был получен честно, в абсолютно транспарентной обстановке.

Мы всегда были открыты для каких-то вопросов, всегда честно сообщали о том, что происходило во время заявочной кампании и подготовки. Поэтому нам очень странно, что до сих пор сохраняется какой-то интерес к получению Россией права провести чемпионат мира. Какие-то подозрения на этот счет нам кажутся крайне необоснованными», – заявил Сорокин.

Ранее издание The Insider писало, что Россия во время предвыборной кампании изучала методы воздействия на чиновников ФИФА, участвовавших в голосовании.