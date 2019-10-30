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Сорокин: «ЧМ в России был получен честно»

30 октября 2019, 13:41
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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что Россия изучала методы воздействия на чиновников ФИФА, голосующих за право выбора страны-хозяйки чемпионата мира.

«Мы много раз участвовали в обсуждениях, отвечали на множество вопросов и прошли множество расследований. Но почему-то всегда оказываемся под каким-то прицелом подозрений. По-прежнему заявляем, что чемпионат мира в России был получен честно, в абсолютно транспарентной обстановке.

Мы всегда были открыты для каких-то вопросов, всегда честно сообщали о том, что происходило во время заявочной кампании и подготовки. Поэтому нам очень странно, что до сих пор сохраняется какой-то интерес к получению Россией права провести чемпионат мира. Какие-то подозрения на этот счет нам кажутся крайне необоснованными», – заявил Сорокин.

Ранее издание The Insider писало, что Россия во время предвыборной кампании изучала методы воздействия на чиновников ФИФА, участвовавших в голосовании.

  • ФИФА признала чемпионат мира-2018 лучшим в истории.
  • Турнир выиграла Франция.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира
Комментарии (2)
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серега кашин
1572448287
чм давно прошел и пора уже забыть о нем а они все не могут успокоиться
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