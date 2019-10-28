Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов: «Слышал, что «Фиорентина» предлагала за меня миллион»

Сафонов: «Слышал, что «Фиорентина» предлагала за меня миллион»

28 октября 2019, 21:40
4

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подтвердил, что им интересовалась «Фиорентина». Футболист не хотел покидать Краснодар.

«Фиорентина» предлагала миллион за меня? Да, я слышал. Даже если мне сказали, что клуб хочет, я бы сказал, что не хочу уходить. Зачем мне это надо? Сейчас это точно не то. Пока есть, куда расти, стоит это делать в комфортных условиях, а не уезжать.

Я благодарен клубу и хочу отплатить ему за все, что для меня сделал. О чем мы вообще говорим? Я играю только год стабильно в «Краснодаре». Мне важно, что президент у нас открытый и готов к общению. Когда мы видимся, он всегда мне что-то скажет. Часто говорим о пропущенных голах: что можно было исправить, изменить», – сказал Сафонов в интервью бывшему игроку клубов РПЛ Евгению Савину.

  • В текущем сезоне вратарь провел 19 матчей и пропустил 29 голов.
  • Сафонов – воспитанник южан.
  • «Краснодар» в РПЛ идет на четвертом месте.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1572289232
! лям - копейки.
Ответить
Вальдемар IV
1572319323
думал в краснодаре адекватнее люди и будут этих савиных слать нахер
Ответить
Мост
1572337366
У Высоцкого "Фиорентина" миллион за Бышовца давала.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+