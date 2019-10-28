Сафонов: «Слышал, что «Фиорентина» предлагала за меня миллион»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подтвердил, что им интересовалась «Фиорентина». Футболист не хотел покидать Краснодар.

«Фиорентина» предлагала миллион за меня? Да, я слышал. Даже если мне сказали, что клуб хочет, я бы сказал, что не хочу уходить. Зачем мне это надо? Сейчас это точно не то. Пока есть, куда расти, стоит это делать в комфортных условиях, а не уезжать.

Я благодарен клубу и хочу отплатить ему за все, что для меня сделал. О чем мы вообще говорим? Я играю только год стабильно в «Краснодаре». Мне важно, что президент у нас открытый и готов к общению. Когда мы видимся, он всегда мне что-то скажет. Часто говорим о пропущенных голах: что можно было исправить, изменить», – сказал Сафонов в интервью бывшему игроку клубов РПЛ Евгению Савину.