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    Сафонов: «Слышал, что «Фиорентина» предлагала за меня миллион»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подтвердил, что им интересовалась «Фиорентина». Футболист не хотел покидать Краснодар.

    «Фиорентина» предлагала миллион за меня? Да, я слышал. Даже если мне сказали, что клуб хочет, я бы сказал, что не хочу уходить. Зачем мне это надо? Сейчас это точно не то. Пока есть, куда расти, стоит это делать в комфортных условиях, а не уезжать.

    Я благодарен клубу и хочу отплатить ему за все, что для меня сделал. О чем мы вообще говорим? Я играю только год стабильно в «Краснодаре». Мне важно, что президент у нас открытый и готов к общению. Когда мы видимся, он всегда мне что-то скажет. Часто говорим о пропущенных голах: что можно было исправить, изменить», – сказал Сафонов в интервью бывшему игроку клубов РПЛ Евгению Савину.

    • В текущем сезоне вратарь провел 19 матчей и пропустил 29 голов.
    • Сафонов – воспитанник южан.
    • «Краснодар» в РПЛ идет на четвертом месте.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    28.10.2019 21:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +100

      Мост 3 часа назад

      У Высоцкого "Фиорентина" миллион за Бышовца давала.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -51

      Вальдемар IV 8 часов назад

      думал в краснодаре адекватнее люди и будут этих савиных слать нахер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3913

      paracetamol 16 часов назад

      ! лям - копейки.

      1
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      Рейтинг: +925

      Retiremen_VMF > paracetamol 15 часов назад

      Уже копейки. Трансфермаркт пишет про 6$. Но парень работает над собой, плюс природная одаренность, так что Фиорентина рассмешила.

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