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Роналду: «Моя цель – оставаться молодым, становясь старше»

28 октября 2019, 17:32
14

34-летний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в интервью журналу France Football рассказал о своей цели.

«В 19-20 лет я понял, что футбол – это цифры, титулы, рекорды и голы. Соперничество с Месси в Испании позволило нам стать лучше, эффективнее. В «Реале» я чувствовал больше его присутствия, чем в Манчестере, чувствовал больше давления. Это была здоровая конкуренция.

Что нужно для того, чтобы стать результативным бомбардиром? Во-первых, талант. Без него многого не добьешься. Однако талант бесполезен без работы. Ничто просто так не падает с неба. Я бы никогда не оказался там, где есть, без приложенных усилий.

Моя цель – оставаться молодым, становясь старше. Оставаться конкурентоспособным. Покажите мне другого игрока, который мог бы в таком же возрасте выступать за «Ювентус» так, как я», – сказал Роналду.

Corriere dello Sport: «Золотой мяч» получит Роналду. Представители France Football встречались с португальцем

Источник: France Football
Италия. Серия А Италия Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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Dark_Soul
1572275207
Ок, показываем: Дель Пьеро. В твоем возрасте он становился лучшим бомбардиром Серии А с далеко не лучшим составом после выхода из Серии Б. Так что, как станешь лучшим бомбардиром чемпионата, тогда будешь кукарекать.
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Санёк 17
1572291196
Что бы остаться молодыми, надо жениться молодым девушкам,и чаще...
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zigbert
1572355745
Цель поставлена ,осталось только реализовать ее.
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