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    Роналду: «Моя цель – оставаться молодым, становясь старше»

    34-летний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в интервью журналу France Football рассказал о своей цели.

    «В 19-20 лет я понял, что футбол – это цифры, титулы, рекорды и голы. Соперничество с Месси в Испании позволило нам стать лучше, эффективнее. В «Реале» я чувствовал больше его присутствия, чем в Манчестере, чувствовал больше давления. Это была здоровая конкуренция.

    Что нужно для того, чтобы стать результативным бомбардиром? Во-первых, талант. Без него многого не добьешься. Однако талант бесполезен без работы. Ничто просто так не падает с неба. Я бы никогда не оказался там, где есть, без приложенных усилий.

    Моя цель – оставаться молодым, становясь старше. Оставаться конкурентоспособным. Покажите мне другого игрока, который мог бы в таком же возрасте выступать за «Ювентус» так, как я», – сказал Роналду.

    Corriere dello Sport: «Золотой мяч» получит Роналду. Представители France Football встречались с португальцем

    Источник: France Football

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    28.10.2019 17:32
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +587

      Санёк 17 16 часов назад

      Что бы остаться молодыми, надо жениться молодым девушкам,и чаще...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40

      Dark_Soul 20 часов назад

      Ок, показываем: Дель Пьеро. В твоем возрасте он становился лучшим бомбардиром Серии А с далеко не лучшим составом после выхода из Серии Б.
      Так что, как станешь лучшим бомбардиром чемпионата, тогда будешь кукарекать.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +8602

      Cules2013 > Dark_Soul 19 часов назад

      Ого как жёстко. Это ещё не показатель. Сапата и Квальярелла лучше что-ли Роналду? Забили на пару голов больше, но тот же Фабио аж 9 с пенальти забил.

      0
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      ...
      Рейтинг: +40

      Dark_Soul > Cules2013 18 часов назад

      Тут иначе стоит вопрос. Не кто более велик, а покажите ему игрока, который в таком же возрасте мог бы выступать за Юве так же. Так вот ДП выступал не так же, а даже лучше. Не люблю этот треп высокомерный.

      -1
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      Рейтинг: +12125

      bset > Dark_Soul 18 часов назад

      Дель Пьеро за Юве забил 208 голов в 513 играх, а это 0.4 гола за игру. Роналду за Ювентус забил 25 голов в 38 играх, т.е. 0.66 гола за игру. и это при том, что за Ювентус Роналду начал выступать в 33 года, а Дель Пьеро играл с 19 лет, т.е. в самый расцвет футбольной карьеры. Так что о том, кто здесь лучший, лучше всего говорит статистика.

      1
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      Рейтинг: +12125

      bset > Dark_Soul 18 часов назад

      А еще не стоит забывать, что за Реал Роналду забил голов больше, чем матчей сыграл. Покажи другого такого, у кого подобная статистика. Насколько мне известно, больше одного гола за матч забивал только Пеле. Только уровень конкуренции тогда был существенно ниже.

      1
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      Рейтинг: +597

      FENIX-SL > bset 17 часов назад

      да это бесполезно все
      даже очевидные факты глупцам ничего не дают

      2
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      Рейтинг: +40

      Dark_Soul > bset 16 часов назад

      Ты вообще читать умеешь? К чему сравнения и статистика эти? Речь идет об игре В КОНКРЕТНОМ ВОЗРАСТЕ ЗА ЮВЕ. То есть строго в период 33-34 года

      -1
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      Рейтинг: +40

      Dark_Soul > bset 16 часов назад

      И как он там играл за Реал меня вообще не интересует. К чему еще это приплетать

      -1
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      Рейтинг: +12125

      bset > Dark_Soul 16 часов назад

      Ок. 33 года Дель Пьеро приходятся на сезон 2008/09. 43 игры, 21 гол - примерно 0.5 мячей за игру. Роналду в прошлом сезоне было 33 года. 45 игр и 30 мячей - 0.8 мячей за игру.

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      Рейтинг: +40

      Dark_Soul > bset 16 часов назад

      Придумывать статистику у тебя хорошо получается) Только вот Роналду в чемпионате забил 21 гол, а ДП точно не помню, 21 или 22 и стал лучшим бомбардиром сериала. Собственно к чему я и вел, станет Роналду лучшим бомбардиром, тогда пусть кукарекает. Как минимум на игрока, который играл в таком возрасте как он, я указал по праву.

      -2
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      Рейтинг: +12125

      bset > Dark_Soul 16 часов назад

      21 гол он забил годом ранее. А в сезоне 2008/09 он забил 13 голов. И речь была обо всех матчах, а не только о чемпионате. Что-то ты сам читать похоже не умеешь.

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      Рейтинг: +40

      Dark_Soul > bset 15 часов назад

      Речь была о чемпионате, разуй глаза и посмотри мой первый коммент, после которого ты встрял в беседу. После выхода из серии Б Юве не играл в еврокубках. Можешь хоть обминусоваться там и залайкать своего Роналду в инстаграме, но на игрока, который играл не хуже в его возрасте, я указал.

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      bset > Dark_Soul 15 часов назад

      Что-то ты тут плоховато знаешь историю своего любимого клуба. В сезоне 2008/09 Ювентус играл в группе Лиги Чемпионов с Реалом, Зенитом и БАТЭ. А не считать еврокубковые матчи глупо, так как именно там показывают игроки свой истинный уровень. И даже если смотреть только на Серию А, то Дель Пьерро 13 голов тогда забил, а Роналду 21. Но, видимо, прав был комментатор выше, который говорит, что спорить тут бесполезно. Ты не умеешь признавать своих ошибок.

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