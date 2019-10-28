Роналду: «Моя цель – оставаться молодым, становясь старше»

34-летний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в интервью журналу France Football рассказал о своей цели.

«В 19-20 лет я понял, что футбол – это цифры, титулы, рекорды и голы. Соперничество с Месси в Испании позволило нам стать лучше, эффективнее. В «Реале» я чувствовал больше его присутствия, чем в Манчестере, чувствовал больше давления. Это была здоровая конкуренция.

Что нужно для того, чтобы стать результативным бомбардиром? Во-первых, талант. Без него многого не добьешься. Однако талант бесполезен без работы. Ничто просто так не падает с неба. Я бы никогда не оказался там, где есть, без приложенных усилий.

Моя цель – оставаться молодым, становясь старше. Оставаться конкурентоспособным. Покажите мне другого игрока, который мог бы в таком же возрасте выступать за «Ювентус» так, как я», – сказал Роналду.

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