Гвардиола – о Грилише: «Он слишком дорогой для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

«Он удивительный игрок, футболист топ-уровня. Я очень счастлив, что он не бросил свой клуб, оказавшись в Чемпионшипе.

Это талантливый игрок, который способен из любой ситуации создать опасную атаку. Но он слишком дорогой для «Манчестер Сити», – заявил Гвардиола.