Гвардиола – о Грилише: «Он слишком дорогой для «Манчестер Сити»

Гвардиола как бы намекнул, что в Сити играют дешёвки? )))
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.
«Он удивительный игрок, футболист топ-уровня. Я очень счастлив, что он не бросил свой клуб, оказавшись в Чемпионшипе.
Это талантливый игрок, который способен из любой ситуации создать опасную атаку. Но он слишком дорогой для «Манчестер Сити», – заявил Гвардиола.
- Грилиш установил антирекорд, проиграв в АПЛ 19 матчей подряд.
- 24-летний полузащитник ранее выступал за молодежную сборную Англии.