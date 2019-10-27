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  • Гвардиола – о Грилише: «Он слишком дорогой для «Манчестер Сити»

Гвардиола – о Грилише: «Он слишком дорогой для «Манчестер Сити»

27 октября 2019, 07:51
2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

«Он удивительный игрок, футболист топ-уровня. Я очень счастлив, что он не бросил свой клуб, оказавшись в Чемпионшипе.

Это талантливый игрок, который способен из любой ситуации создать опасную атаку. Но он слишком дорогой для «Манчестер Сити», – заявил Гвардиола.

  • Грилиш установил антирекорд, проиграв в АПЛ 19 матчей подряд.
  • 24-летний полузащитник ранее выступал за молодежную сборную Англии.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Манчестер Сити Грилиш Джек Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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Boeung777
1572156399
Не скромничайте! Кот ж его потянет, если не вы?
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Я - легенда
1572179647
Гвардиола как бы намекнул, что в Сити играют дешёвки? )))
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