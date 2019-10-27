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    Гвардиола – о Грилише: «Он слишком дорогой для «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

    «Он удивительный игрок, футболист топ-уровня. Я очень счастлив, что он не бросил свой клуб, оказавшись в Чемпионшипе.

    Это талантливый игрок, который способен из любой ситуации создать опасную атаку. Но он слишком дорогой для «Манчестер Сити», – заявил Гвардиола.

    • Грилиш установил антирекорд, проиграв в АПЛ 19 матчей подряд.
    • 24-летний полузащитник ранее выступал за молодежную сборную Англии.

    Источник: Daily Mail

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    27.10.2019 07:51
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +713

      Я - легенда 23 часа назад

      Гвардиола как бы намекнул, что в Сити играют дешёвки? )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Boeung777 27 октября, 09:06

      Не скромничайте! Кот ж его потянет, если не вы?

      0
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