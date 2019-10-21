Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Надеюсь услышать от Дзюбы: «Боже, каким мудаком я был, чем я занимался все это время»

Уткин: «Надеюсь услышать от Дзюбы: «Боже, каким мудаком я был, чем я занимался все это время»

21 октября 2019, 18:10
58

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поведение форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Искренность была бы, если бы мы видели прогулки Дзюбы с собственными детьми. А сейчас мы видим просто правильное поведение на людях. Мы ничего не знаем о Дзюбе, мы в интервью с ним видим эксплуатацию штампов, эксплуатацию образов общественного сознания. У Дзюбы вообще-то полный шкаф скелетов.

У него действительно прекрасный момент карьеры. Он действительно очень здорово развивается. Но я надеюсь услышать от Дзюбы: «Боже, каким мудаком я был, чем я занимался все это время». Дзюба ехал мимо чемпионата мира по футболу вплоть до последнего сбора. Потом – щелчок, преображение. Это делает его карьеру уникальной.

А кумиры в своей кумирности – они все одинаковы. Да, я тупо не люблю Дзюбу, но сейчас я уже вынужден это делать, потому что любовь вокруг Дзюбы можно резать ножом, и там точно слово «искренность» не применимо», – сказал Уткин.

  • Дзюба – лидер чемпионата России по системе «гол+пас».
  • В активе форварда восемь голов и восемь результативных передач в 13 матчах РПЛ.

Дзюба – болельщикам: «Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить на всe доброе и теплое»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (58)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Karel1977
1571670958
Больная шизофреничная дичь
Ответить
paracetamol
1571671359
Себе задай такой вопрос, жирная утка.
Ответить
evgevg13
1571671499
А когда Ут-кин у психиатра проверялся? Или он тупо мельдония обожрался???
Ответить
Diesel133
1571671558
Мудак мудака видит издалека, как говорится)
Ответить
порт
1571672159
Совсем одиноко видно Васе.
Ответить
ААМ
1571673311
Дзюба был мудаком, а Уткин был и останется им
Ответить
TOL47
1571676824
Он то был, а Вася стал!
Ответить
Завулон new new
1571677597
Вася конкретно болен.
Ответить
paracetamol
1571692871
Зюба в футбол играл и забивал. А вот чем занималась гнилая утка?
Ответить
zigbert
1571760213
Прошлое Дзюбы можно назвать "прозябанием". Но он и не расстраивается о прошлом а живет настоящим.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+