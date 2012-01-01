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    Уткин: «Надеюсь услышать от Дзюбы: «Боже, каким мудаком я был, чем я занимался все это время»

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поведение форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Искренность была бы, если бы мы видели прогулки Дзюбы с собственными детьми. А сейчас мы видим просто правильное поведение на людях. Мы ничего не знаем о Дзюбе, мы в интервью с ним видим эксплуатацию штампов, эксплуатацию образов общественного сознания. У Дзюбы вообще-то полный шкаф скелетов.

    У него действительно прекрасный момент карьеры. Он действительно очень здорово развивается. Но я надеюсь услышать от Дзюбы: «Боже, каким мудаком я был, чем я занимался все это время». Дзюба ехал мимо чемпионата мира по футболу вплоть до последнего сбора. Потом – щелчок, преображение. Это делает его карьеру уникальной.

    А кумиры в своей кумирности – они все одинаковы. Да, я тупо не люблю Дзюбу, но сейчас я уже вынужден это делать, потому что любовь вокруг Дзюбы можно резать ножом, и там точно слово «искренность» не применимо», – сказал Уткин.

    • Дзюба – лидер чемпионата России по системе «гол+пас».
    • В активе форварда восемь голов и восемь результативных передач в 13 матчах РПЛ.

    Дзюба – болельщикам: «Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить на всe доброе и теплое»

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:10
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3770

      paracetamol 2 минуты назад

      Дзюба кайфует от игры команды и своей собственной, а Вася кайфует от своей глупости.

      0
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      Рейтинг: +3560

      порт 11 минут назад

      Совсем одиноко видно Васе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3848

      sochi-2013 14 минут назад

      Он уже говорил: Боже, каким мудаком ты был, чем ты занимался все это время, Вася?

      -1
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      Рейтинг: +383

      playsh 21 минуту назад

      Уткин,спустись с небес на кочку возле болотца,а то пристрелят ненароком да супчик сварят прямо с твоей желчью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3526

      Diesel133 21 минуту назад

      Мудак мудака видит издалека, как говорится)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +406

      evgevg13 22 минуты назад

      А когда Ут-кин у психиатра проверялся? Или он тупо мельдония обожрался???

      2
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      Рейтинг: +3770

      paracetamol 24 минуты назад

      Себе задай такой вопрос, жирная утка.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Karel1977 31 минуту назад

      Больная шизофреничная дичь

      3
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      Рейтинг: +906

      AHTUNGBOL 35 минут назад

      Уткина крыть начало не по-детски..., вроде ещё не совсем старый...

      3
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      Рейтинг: +392

      dimar > AHTUNGBOL 28 минут назад

      да? и в чём же он не прав? Или Вы уже забыли, как мудаком Дзюба был буквально лет 5 назад?

      1
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      Рейтинг: +4781

      ilichkadr > AHTUNGBOL 27 минут назад

      Похоже, что Вася уже своё выпил, но признаться в этом самому себе не хватает воли. Воля - главная проблема Василия.

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