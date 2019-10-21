Уткин: «Надеюсь услышать от Дзюбы: «Боже, каким мудаком я был, чем я занимался все это время»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поведение форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Искренность была бы, если бы мы видели прогулки Дзюбы с собственными детьми. А сейчас мы видим просто правильное поведение на людях. Мы ничего не знаем о Дзюбе, мы в интервью с ним видим эксплуатацию штампов, эксплуатацию образов общественного сознания. У Дзюбы вообще-то полный шкаф скелетов.

У него действительно прекрасный момент карьеры. Он действительно очень здорово развивается. Но я надеюсь услышать от Дзюбы: «Боже, каким мудаком я был, чем я занимался все это время». Дзюба ехал мимо чемпионата мира по футболу вплоть до последнего сбора. Потом – щелчок, преображение. Это делает его карьеру уникальной.

А кумиры в своей кумирности – они все одинаковы. Да, я тупо не люблю Дзюбу, но сейчас я уже вынужден это делать, потому что любовь вокруг Дзюбы можно резать ножом, и там точно слово «искренность» не применимо», – сказал Уткин.

Дзюба – лидер чемпионата России по системе «гол+пас».

В активе форварда восемь голов и восемь результативных передач в 13 матчах РПЛ.

Дзюба – болельщикам: «Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить на всe доброе и теплое»