Тедеско: «Представляю, в какой клуб я попал. Знаю Старостиных и Черчесова»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своих познаниях об истории московского клуба.

– Вы имеете представление о клубе, в который пришли? Знаете, кто такие Черенков, Бесков, Гаврилов?

– Да, конечно же, я представляю – и горжусь этим. Я знаю, кто такие Старостины. Знаю Черчесова, который играл в Дрездене. Но сейчас давайте поговорим о матче», – сказал Тедеско.

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