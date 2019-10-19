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  • Тедеско: «Представляю, в какой клуб я попал. Знаю Старостиных и Черчесова»

Тедеско: «Представляю, в какой клуб я попал. Знаю Старостиных и Черчесова»

19 октября 2019, 19:43
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своих познаниях об истории московского клуба.

– Вы имеете представление о клубе, в который пришли? Знаете, кто такие Черенков, Бесков, Гаврилов?

– Да, конечно же, я представляю – и горжусь этим. Я знаю, кто такие Старостины. Знаю Черчесова, который играл в Дрездене. Но сейчас давайте поговорим о матче», – сказал Тедеско.

РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»

«Спартак» не может выиграть на протяжении шести матчей в РПЛ. В последний раз такое было в 2015 году

Тедеско: «Спартак» недоволен результатом, у ребят всю неделю горели глаза»

Источник: «Чемпионат»
Спартак Черчесов Станислав Тедеско Доменико
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