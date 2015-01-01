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    Тедеско: «Представляю, в какой клуб я попал. Знаю Старостиных и Черчесова»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своих познаниях об истории московского клуба.

    – Вы имеете представление о клубе, в который пришли? Знаете, кто такие Черенков, Бесков, Гаврилов?

    – Да, конечно же, я представляю – и горжусь этим. Я знаю, кто такие Старостины. Знаю Черчесова, который играл в Дрездене. Но сейчас давайте поговорим о матче», – сказал Тедеско.

    РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»

    «Спартак» не может выиграть на протяжении шести матчей в РПЛ. В последний раз такое было в 2015 году

    Тедеско: «Спартак» недоволен результатом, у ребят всю неделю горели глаза»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1109

      FRZZ 1 час назад

      Про Черенкова не успели рассказывать.

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