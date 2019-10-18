Галицкий: «Через три года школа «Краснодара» сможет существовать без меня»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий намерен выйти из финансирования академии. По словам функционера, работа по созданию экономического фундамента уже ведется.

«Все, что происходит, должно дальше иметь возможность развиваться, поэтому в течение трех лет мы формируем фундамент в школе, для того, чтобы это могло существовать без меня.

Вовлечено большое количество, около 12 тысяч мальчишек, которые постоянно в нашей школе. Нужен фундамент, чтобы дальше двигаться, независимо от того, что в жизни моей произойдет.

В течение трех лет мы начали этот процесс, создаем и финансовую базу, и школа через три года сможет существовать без моего участия», – цитирует Галицкого «Р-Спорт».