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  • Галицкий: «Через три года школа «Краснодара» сможет существовать без меня»

Галицкий: «Через три года школа «Краснодара» сможет существовать без меня»

18 октября 2019, 21:10
12

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий намерен выйти из финансирования академии. По словам функционера, работа по созданию экономического фундамента уже ведется.

«Все, что происходит, должно дальше иметь возможность развиваться, поэтому в течение трех лет мы формируем фундамент в школе, для того, чтобы это могло существовать без меня.

Вовлечено большое количество, около 12 тысяч мальчишек, которые постоянно в нашей школе. Нужен фундамент, чтобы дальше двигаться, независимо от того, что в жизни моей произойдет.

В течение трех лет мы начали этот процесс, создаем и финансовую базу, и школа через три года сможет существовать без моего участия», – цитирует Галицкого «Р-Спорт».

  • «Краснодар» основан в прошлом десятилетии.
  • В клубе три команды выступают в профессиональных соревнованиях.
  • В РПЛ южане сейчас не лидируют только ввиду дополнительных показателей.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (12)
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spam2009
1571423770
тоже по ходу бабосы кончаются
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Фан666
1571423776
Продавать собрался. Капиталовложения не оправдали себя
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yudinvitalik
1571424734
Больные комментарии, человек хочет чтобы даже после него клуб жил, а вы всё в деньги переводите, не далёкого ума вы!!!
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TOL47
1571425803
Хорошо если всё получится как планировалось.
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Кузьмич на трибуне
1571426801
Не так всё будет просто. Да можно зарабатывать на продаже выпускников, но никто не заплатит за выпускника , даже миллион рублей. А детские школы по всему краю, и 12 000 тыщ, учеников-это не две-три команды. На всех нужны тренеры, а тренер не будет работать за спасибо. А 500 тренеров , по 40000 руб зарплаты, это 20 лямов в месяц. Это только тренерам. А содержание всех сооружений, а обслуга? А желающих запустить руку в общак??? Дай Бог здоровья и таланта на создание такой финансовой машины. Удачи и здоровья.
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ZENIT*****
1571429465
Да нет,Сергей Николаевич,лично моё мнение,не будет Вас у руля,и будет "КАПУТ" Краснодару.Сожрут его !
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zigbert
1571430550
Вклад в развитие клубного футбола Краснодара со стороны Галицкого очень велик. С его уходом могут возникнуть трудности с организацией работы в академии.
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general.lizyukov
1571433018
Как только Хозяин выпустит дело из рук - толпа околофутбольных дельцов тут же и попилит. Идейных нет, как Галицкий, все свой гешефтик хотят провернуть. Так что ровно до ухода Галицкого всё держится, дальше всё вниз по наклонной пойдёт, найдутся желающие чужих дивидендов. А ведь такой отличный проект получился, и клуб качественный.
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Ростислав72
1571459594
А я Галицкому верю. По-моему человек доказал, что то что он делает как правило работает.
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sochi-2013
1571483609
Никуда Галицкий не денется. Просто проект начнет самоокупаться и даже станет приносить прибыль. Без него все, максимум за год, рухнет.
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