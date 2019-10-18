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    Галицкий: «Через три года школа «Краснодара» сможет существовать без меня»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий намерен выйти из финансирования академии. По словам функционера, работа по созданию экономического фундамента уже ведется.

    «Все, что происходит, должно дальше иметь возможность развиваться, поэтому в течение трех лет мы формируем фундамент в школе, для того, чтобы это могло существовать без меня.

    Вовлечено большое количество, около 12 тысяч мальчишек, которые постоянно в нашей школе. Нужен фундамент, чтобы дальше двигаться, независимо от того, что в жизни моей произойдет.

    В течение трех лет мы начали этот процесс, создаем и финансовую базу, и школа через три года сможет существовать без моего участия», – цитирует Галицкого «Р-Спорт».

    • «Краснодар» основан в прошлом десятилетии.
    • В клубе три команды выступают в профессиональных соревнованиях.
    • В РПЛ южане сейчас не лидируют только ввиду дополнительных показателей.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1598

      Фан666 15 минут назад

      Продавать собрался. Капиталовложения не оправдали себя

      0
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      Рейтинг: +700

      spam2009 15 минут назад

      тоже по ходу бабосы кончаются

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