Зидан: «Наша встреча с Погба – совпадение»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил свою встречу с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. Она состоялась в Дубае во время паузы на матчи сборных.
«Это просто совпадение. Он был там, а я делал свои дела. Увидев друг друга, мы пообщались о личном. Я не расскажу, о чем мы говорили. Мы давно знаем друг друга. Мы пересеклись и поговорили», – рассказал тренер.
- Летом неоднократно сообщалось об интересе к Погба со стороны «Реала».
- В нынешнем сезоне француз сыграл за свою команду в 5 матчах и отметился в них двумя голевыми передачами.
- Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.
Источник: AS