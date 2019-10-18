Зидан: «Наша встреча с Погба – совпадение»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил свою встречу с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. Она состоялась в Дубае во время паузы на матчи сборных.

«Это просто совпадение. Он был там, а я делал свои дела. Увидев друг друга, мы пообщались о личном. Я не расскажу, о чем мы говорили. Мы давно знаем друг друга. Мы пересеклись и поговорили», – рассказал тренер.