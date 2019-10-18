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Зидан: «Наша встреча с Погба – совпадение»

18 октября 2019, 16:14
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил свою встречу с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. Она состоялась в Дубае во время паузы на матчи сборных.

«Это просто совпадение. Он был там, а я делал свои дела. Увидев друг друга, мы пообщались о личном. Я не расскажу, о чем мы говорили. Мы давно знаем друг друга. Мы пересеклись и поговорили», – рассказал тренер.

  • Летом неоднократно сообщалось об интересе к Погба со стороны «Реала».
  • В нынешнем сезоне француз сыграл за свою команду в 5 матчах и отметился в них двумя голевыми передачами.
  • Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Погба Поль Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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DeStar
1571405248
Стопудова это не так. но бесит, зациклился на хрен пойми ком, и почему ? ну вот почему? я бы понял, если б он мбаппе так хотел перетянуть, или де брюйне, ну топ игроки ведь, реально шикарные и так просто их не купить, а тут какой-то погба, с так себе игрок, не лучше крооса, модрича и даже вальверде , если так продолжит играть хотя бы каждый второй матч, будет уже ценнее погба
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ibragim_ibragimov_99
1571420209
и Зимой "случайно" перейдёт в Реал.
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