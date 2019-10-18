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  • The Mirror: Погба встретился с Зиданом в Дубае во время паузы на матчи сборных

The Mirror: Погба встретился с Зиданом в Дубае во время паузы на матчи сборных

18 октября 2019, 06:19
4

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба встречался с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом во время паузы на матчи сборных.

По информации источника, чемпионов мира в составе Франции застали в Дубае.

Погба не был вызван в национальную команду Франции из-за повреждения.

Во время своего визита в ОАЭ он стал гостем выставки DAIS, посвященной внедрению искусственного интеллекта в спорт.

  • Летом неоднократно сообщалось об интересе к Погба со стороны «Реала».
  • В нынешнем сезоне француз сыграл за свою команду в 5 матчах и отметился в них двумя голевыми передачами.
  • Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.

Источник: The Mirror
Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Погба Поль Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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oyabun
1571373227
Такое фото, как будто они выясняют отношения: "..Ты чё сказал, сахарок !?" ))
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Decorhome
1571382015
Зидан в хорошей форме
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portero
1571387292
здоровый Погба, Зидан его заставит пахать или депресняки победят?
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dolf666
1571395870
Крайне не уважительно проводить отпуск с тренером другой команды. Надо продавать этого клоуна в реал
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