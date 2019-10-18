The Mirror: Погба встретился с Зиданом в Дубае во время паузы на матчи сборных

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба встречался с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом во время паузы на матчи сборных.

По информации источника, чемпионов мира в составе Франции застали в Дубае.

Погба не был вызван в национальную команду Франции из-за повреждения.

Во время своего визита в ОАЭ он стал гостем выставки DAIS, посвященной внедрению искусственного интеллекта в спорт.