The Mirror: Погба встретился с Зиданом в Дубае во время паузы на матчи сборных

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба встречался с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом во время паузы на матчи сборных.
По информации источника, чемпионов мира в составе Франции застали в Дубае.
Погба не был вызван в национальную команду Франции из-за повреждения.
Во время своего визита в ОАЭ он стал гостем выставки DAIS, посвященной внедрению искусственного интеллекта в спорт.
- Летом неоднократно сообщалось об интересе к Погба со стороны «Реала».
- В нынешнем сезоне француз сыграл за свою команду в 5 матчах и отметился в них двумя голевыми передачами.
- Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.
Источник: The Mirror