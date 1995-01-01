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    The Mirror: Погба встретился с Зиданом в Дубае во время паузы на матчи сборных

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба встречался с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом во время паузы на матчи сборных.

    По информации источника, чемпионов мира в составе Франции застали в Дубае.

    Погба не был вызван в национальную команду Франции из-за повреждения.

    Во время своего визита в ОАЭ он стал гостем выставки DAIS, посвященной внедрению искусственного интеллекта в спорт.

    • Летом неоднократно сообщалось об интересе к Погба со стороны «Реала».
    • В нынешнем сезоне француз сыграл за свою команду в 5 матчах и отметился в них двумя голевыми передачами.
    • Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: The Mirror

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