«Мутко против»: Тедеско перенес свой офис в VIP-ложу на «Открытие Арене»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско решил перенести свой офис с клубной базы в Тарасовке на стадион «Открытие Арена».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», причина такого решения – пробки в Москве.

«Первое, что сделал Доменико Тедеско в «Спартаке» – намутил себе офис на арене в Тушино. Все прошлые тренера «красно-белых» обитали на базе в Тарасовке. Именно там проходили почти все тренировки «Спартака». Тедеско же, немного офигев от пробок на ярославке (Ярославское шоссе, магистраль на северо-востоке Москвы – примечание «Бомбардира»), решил перенести тренировочный процесс на «Открытие Арену».

А раз так, то и кабинет решено было сделать на стадионе. Была одна проблема – на стадионе не так мало свободных комнат. Поэтому после долгих раздумий Доменико выбрал одну из VIP-лож на 6 этаже стадиона с видом на поле. Главное, чтобы теперь тренировки он не проводил не выходя из-за стола», – пишет источник.