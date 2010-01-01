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    «Мутко против»: Тедеско перенес свой офис в VIP-ложу на «Открытие Арене»

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско решил перенести свой офис с клубной базы в Тарасовке на стадион «Открытие Арена».

    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», причина такого решения – пробки в Москве.

    «Первое, что сделал Доменико Тедеско в «Спартаке» – намутил себе офис на арене в Тушино. Все прошлые тренера «красно-белых» обитали на базе в Тарасовке. Именно там проходили почти все тренировки «Спартака». Тедеско же, немного офигев от пробок на ярославке (Ярославское шоссе, магистраль на северо-востоке Москвы – примечание «Бомбардира»), решил перенести тренировочный процесс на «Открытие Арену».

    А раз так, то и кабинет решено было сделать на стадионе. Была одна проблема – на стадионе не так мало свободных комнат. Поэтому после долгих раздумий Доменико выбрал одну из VIP-лож на 6 этаже стадиона с видом на поле. Главное, чтобы теперь тренировки он не проводил не выходя из-за стола», – пишет источник.

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1342

      Бомбардиръ 33 секунды назад

      Теперь будет свято-хрюшкин монастырь. Там будут как тренировки, так и матчи...

      0
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      Рейтинг: +1942

      ухоженный крокодил 27 минут назад

      А Мутко - Мудло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3018

      RotBerg 30 минут назад

      Под Маура закос)) только где Маур, а где этот 34 летний мальчишка

      0
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      ...
      Рейтинг: +6373

      батог > RotBerg 20 минут назад

      А где Маур ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      Файдаэн_Шаз > RotBerg 18 минут назад

      Моуриньо тоже начинал с малого, и в своё время считался ну очень молодым для главного тренера.

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      Рейтинг: +109

      Файдаэн_Шаз > батог 15 минут назад

      В 37 возглавил Бенфику. В 40 брал ЛЧ с Порту.

      1
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      Рейтинг: +68

      Babon01 34 минуты назад

      Ха ха очень смешно источник! Про тренировки с офиса. Я не пойму зачем нагонять негатив. Его и так очень много. Вот эти писюльки не от большого ума. За каждую херню цепляются .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7065

      silver29 38 минут назад

      Что за офис может быть у тренера ? Его офис это кромка поля.

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