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  • «Мутко против»: Тедеско перенес свой офис в VIP-ложу на «Открытие Арене»

«Мутко против»: Тедеско перенес свой офис в VIP-ложу на «Открытие Арене»

18 октября 2019, 13:44
20

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско решил перенести свой офис с клубной базы в Тарасовке на стадион «Открытие Арена».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», причина такого решения – пробки в Москве.

«Первое, что сделал Доменико Тедеско в «Спартаке» – намутил себе офис на арене в Тушино. Все прошлые тренера «красно-белых» обитали на базе в Тарасовке. Именно там проходили почти все тренировки «Спартака». Тедеско же, немного офигев от пробок на ярославке (Ярославское шоссе, магистраль на северо-востоке Москвы – примечание «Бомбардира»), решил перенести тренировочный процесс на «Открытие Арену».

А раз так, то и кабинет решено было сделать на стадионе. Была одна проблема – на стадионе не так мало свободных комнат. Поэтому после долгих раздумий Доменико выбрал одну из VIP-лож на 6 этаже стадиона с видом на поле. Главное, чтобы теперь тренировки он не проводил не выходя из-за стола», – пишет источник.

  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (20)
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Babon01
1571395901
Ха ха очень смешно источник! Про тренировки с офиса. Я не пойму зачем нагонять негатив. Его и так очень много. Вот эти писюльки не от большого ума. За каждую херню цепляются .
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RotBerg
1571396186
Под Маура закос)) только где Маур, а где этот 34 летний мальчишка
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Боцман59rus
1571398307
тедесску на мудке видел этот против а вообще хватит пиз9еть. давайте судить по результатам
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rash1959
1571400588
Один дельный совет Тедеско: Забить на все эти сплетневые СМИ и начинать работать, и разговор вести с ними только на послематчевых пресс конф.
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Lester84
1571401170
Да сколько ж можно? Что ни день, то новости про Тедеско в топе. Дальше что? Спальню перенесет в раздевалку, а туалет на футбольное поле???
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Nerlinger
1571405023
Ой чую выпы3дят этого петушка немецко-слащавого с треском ....
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Benifacto
1571405869
для начала бы выиграл первый патч следующий шаг тренировки по скайпу? а так это начало фиаско...
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paracetamol
1571409966
Кофеек, коньячок, закусончик в холодильнике не забыл?
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Мост
1571410678
"Ближе" к народу?
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ZENIT*****
1571421773
И наверное занял vip ложу Мутко:))
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