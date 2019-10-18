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  • Журналист Егоров: «Во время отбора ЧМ-2010 РФС не платил Хиддинку вовремя зарплату»

Журналист Егоров: «Во время отбора ЧМ-2010 РФС не платил Хиддинку вовремя зарплату»

18 октября 2019, 01:15
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк во время отборочного цикла чемпионата мира-2010 не получал вовремя зарплату. В течение турнира голландец ушел на совмещение в «Челси».

«Я понимаю, что спустя время это кажется несущественным, но отбор ЧМ-2010 – это тот самый период, когда Гусу перестали платить вовремя зарплату. Была задержка, когда он поехал к барину, который платил ему до этого заработную плату (владелец «Челси» Роман Абрамович прим. «Бомбардир»).

РФС не выполнял свои обязательства, вовремя зарплату не платил. Роман Аркадьевич взял Хиддинка на совмещение. Так сложилось», – рассказал Егоров.

  • Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.
  • С голландцем россияне заняли третье место на Евро-2008.
  • В 2019 году Хиддинк покинул олимпийскую сборную Китая.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Сергей Егоров - журналист-инсайдер. Например, он первым сообщил, что «Спартак» работает над назначением на пост главного тренера Доменико Тедеско.

Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Россия Хиддинк Гус
Комментарии (4)
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vladimir-7
1571376517
Тоже самое было и с Каппело, а Умаров тогда безвозмездно выплатил весь долг РФС ( президент Мутко).
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neveldomha
1571405548
Дык там такая зарплата, что за ней можно раз в 10 лет приходить.
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Пельш 1
1571422464
Этот Егоров похоже нищеброд, если в своих репортажах только чужие бабки всё время считает!!!
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