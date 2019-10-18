Журналист Егоров: «Во время отбора ЧМ-2010 РФС не платил Хиддинку вовремя зарплату»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк во время отборочного цикла чемпионата мира-2010 не получал вовремя зарплату. В течение турнира голландец ушел на совмещение в «Челси».
«Я понимаю, что спустя время это кажется несущественным, но отбор ЧМ-2010 – это тот самый период, когда Гусу перестали платить вовремя зарплату. Была задержка, когда он поехал к барину, который платил ему до этого заработную плату (владелец «Челси» Роман Абрамович – прим. «Бомбардир»).
РФС не выполнял свои обязательства, вовремя зарплату не платил. Роман Аркадьевич взял Хиддинка на совмещение. Так сложилось», – рассказал Егоров.
- Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.
- С голландцем россияне заняли третье место на Евро-2008.
- В 2019 году Хиддинк покинул олимпийскую сборную Китая.
Сергей Егоров - журналист-инсайдер. Например, он первым сообщил, что «Спартак» работает над назначением на пост главного тренера Доменико Тедеско.