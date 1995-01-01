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    Журналист Егоров: «Во время отбора ЧМ-2010 РФС не платил Хиддинку вовремя зарплату»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк во время отборочного цикла чемпионата мира-2010 не получал вовремя зарплату. В течение турнира голландец ушел на совмещение в «Челси».

    «Я понимаю, что спустя время это кажется несущественным, но отбор ЧМ-2010 – это тот самый период, когда Гусу перестали платить вовремя зарплату. Была задержка, когда он поехал к барину, который платил ему до этого заработную плату (владелец «Челси» Роман Абрамович прим. «Бомбардир»).

    РФС не выполнял свои обязательства, вовремя зарплату не платил. Роман Аркадьевич взял Хиддинка на совмещение. Так сложилось», – рассказал Егоров.

    • Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.
    • С голландцем россияне заняли третье место на Евро-2008.
    • В 2019 году Хиддинк покинул олимпийскую сборную Китая.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Сергей Егоров - журналист-инсайдер. Например, он первым сообщил, что «Спартак» работает над назначением на пост главного тренера Доменико Тедеско.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2390

      TOMSON 21 минуту назад

      Вот чем дольше живу, тем больше у меня сомнений. А такие ли мы хорошие «партнеры» как нам по телевизору говорят? Столько кидалово на ровном месте у нас а стране происходит, что даже не знаешь как оправдываться. Может по этому с нами Европа веками договорится не может?

      Это мысли в слух конечно. Не более того

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