Мане: «Я построил школы, стадион; даю деньги всем людям в бедном районе Сенегала»

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что занимается благотворительностью. В частности, игрок на собственные средства построил стадион.
«Я построил школы, стадион, обеспечиваю людей, живущих в крайней нищете, одеждой и едой. Я даю 70 долларов каждый месяц тем, кто проживает в очень бедном районе Сенегала», – цитирует Мане www,nsemwoha.com.
- \Африканец играет в Европе с 2010 года («Метц»).
- Мане – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «Ливерпуль» сейчас лидирует с отрывом в АПЛ.
Источник: www.nsemwoha.com