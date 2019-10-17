Мане: «Я построил школы, стадион; даю деньги всем людям в бедном районе Сенегала»

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что занимается благотворительностью. В частности, игрок на собственные средства построил стадион.

«Я построил школы, стадион, обеспечиваю людей, живущих в крайней нищете, одеждой и едой. Я даю 70 долларов каждый месяц тем, кто проживает в очень бедном районе Сенегала», – цитирует Мане www,nsemwoha.com.