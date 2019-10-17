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  • Мане: «Я построил школы, стадион; даю деньги всем людям в бедном районе Сенегала»

Мане: «Я построил школы, стадион; даю деньги всем людям в бедном районе Сенегала»

17 октября 2019, 22:50
10

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что занимается благотворительностью. В частности, игрок на собственные средства построил стадион.

«Я построил школы, стадион, обеспечиваю людей, живущих в крайней нищете, одеждой и едой. Я даю 70 долларов каждый месяц тем, кто проживает в очень бедном районе Сенегала», – цитирует Мане www,nsemwoha.com.

  • \Африканец играет в Европе с 2010 года («Метц»).
  • Мане – действующий победитель Лиги чемпионов.
  • «Ливерпуль» сейчас лидирует с отрывом в АПЛ.

Источник: www.nsemwoha.com
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Мане Садио
Комментарии (10)
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sachsen-leipzig
1571343535
Уважаю таких людей
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Yev
1571344329
Двойное уважение: первое за то что он делает, второе - что ни слова не сказал о расизме (иначе уже тошнит). Но справедливости ради, он помогаем своим соплеменникам, это нормальное поведение для порядочного богатого человека
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Asbjorn
1571347313
Многим стоит получится у Мане, хорошо, что такие люди ещё есть
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ivanthebest
1571348313
Молодец конечно. Надо чтобы это стало мейнстримом, тогда глядишь и удастся хоть как-то побороть для начала голод на Земле. А дальше уже может и до чего большего руки дойдут.
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KyLe2712
1571366198
Вот он, истинный мусульманин. Учитесь, дорогие друзья
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mihail200606
1571374080
Бедный район Сенегала? Там вообще весь Сенегал как то не очень богато живёт помоему))
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Decorhome
1571382138
Молодец...
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Decorhome
1571382198
Уважуха брат!
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