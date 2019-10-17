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  • Мане: «Зачем мне десять «Феррари», 20 часов, два самолета? Что это даст миру? Я голодал, работал в поле, играл босым»

Мане: «Зачем мне десять «Феррари», 20 часов, два самолета? Что это даст миру? Я голодал, работал в поле, играл босым»

17 октября 2019, 20:13
6

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о лишениях, которые ему пришлось пережить. Африканец в прошлом сезоне стал одним из трех лучших бомбардиров АПЛ.

«Зачем мне десять машин «Феррари», 20 часов с бриллиантами, два самолета? Что это даст миру? Мне приходилось голодать, работать в поле, играть босым. Теперь же благодаря игре я могу помогать людям», – цитирует Мане www,nsemwoha.com.

  • Африканец играет в Европе с 2010 года («Метц»).
  • Мане – действующий победитель Лиги чемпионов.
  • «Ливерпуль» сейчас лидирует с отрывом в АПЛ.

Источник: www.nsemwoha.com
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Мане Садио
Комментарии (6)
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Cules2013
1571332795
Респект. Не сказать, что создаёт впечатление доброго самаритянина, но старается делать достойные вещи, как и Салах.
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Фан666
1571335008
Мы не Европа да и не африка. У нас идеал кокорин
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vingor
1571342072
Достойные слова достойного человека! Знает что ценность не в деньгах!
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ivanthebest
1571347853
Красавец.
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KyLe2712
1571366356
Человечище.
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Aseke_84
1571371540
Молодец!!!
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