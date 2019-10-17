Мане: «Зачем мне десять «Феррари», 20 часов, два самолета? Что это даст миру? Я голодал, работал в поле, играл босым»

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о лишениях, которые ему пришлось пережить. Африканец в прошлом сезоне стал одним из трех лучших бомбардиров АПЛ.

«Зачем мне десять машин «Феррари», 20 часов с бриллиантами, два самолета? Что это даст миру? Мне приходилось голодать, работать в поле, играть босым. Теперь же благодаря игре я могу помогать людям», – цитирует Мане www,nsemwoha.com.