Мане: «Зачем мне десять «Феррари», 20 часов, два самолета? Что это даст миру? Я голодал, работал в поле, играл босым»

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о лишениях, которые ему пришлось пережить. Африканец в прошлом сезоне стал одним из трех лучших бомбардиров АПЛ.
«Зачем мне десять машин «Феррари», 20 часов с бриллиантами, два самолета? Что это даст миру? Мне приходилось голодать, работать в поле, играть босым. Теперь же благодаря игре я могу помогать людям», – цитирует Мане www,nsemwoha.com.
- Африканец играет в Европе с 2010 года («Метц»).
- Мане – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «Ливерпуль» сейчас лидирует с отрывом в АПЛ.
Источник: www.nsemwoha.com