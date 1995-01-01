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    Мане: «Зачем мне десять «Феррари», 20 часов, два самолета? Что это даст миру? Я голодал, работал в поле, играл босым»

    Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о лишениях, которые ему пришлось пережить. Африканец в прошлом сезоне стал одним из трех лучших бомбардиров АПЛ.

    «Зачем мне десять машин «Феррари», 20 часов с бриллиантами, два самолета? Что это даст миру? Мне приходилось голодать, работать в поле, играть босым. Теперь же благодаря игре я могу помогать людям», – цитирует Мане www,nsemwoha.com.

    • Африканец играет в Европе с 2010 года («Метц»).
    • Мане – действующий победитель Лиги чемпионов.
    • «Ливерпуль» сейчас лидирует с отрывом в АПЛ.

    Источник: www.nsemwoha.com

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    Сегодня, 20:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1597

      Фан666 1 минуту назад

      Мы не Европа да и не африка. У нас идеал кокорин

      0
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      Рейтинг: +8489

      Cules2013 38 минут назад

      Респект. Не сказать, что создаёт впечатление доброго самаритянина, но старается делать достойные вещи, как и Салах.

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