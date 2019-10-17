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    «Барселона» согласилась перенести Эль Класико на декабрь

    Представители «Барселоны» сообщили Федерации футбола Испании, что каталонский клуб не хочет проводить матч первого круга с «Реалом» в Мадриде.

    «Барселона» отметила, что не против того, чтобы запланированный на 26 октября матч был перенесен на декабрь, пишет Mundo Deportivo.

    Ранее сообщалось, что Класико может пройти 18 декабря. Решение по переносу встречи будет принимать специальный комитет.

    Ла Лига попросила «Реал» и «Барселону» поменяться кругами, чтобы матч прошел в Мадриде, по соображениям безопасности.

    • «Барселона» уже переносила клубные мероприятия из-за беспорядков в Каталонии.
    • В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
    • Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет. После вынесения приговора в Каталонии начались протесты.

    Матч «Барселона» – «Реал» могут перенести на декабрь. Все из-за беспорядков в Каталонии

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      Alec7183 35 минут назад

      Почему нет, непонятно.

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