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    Матч «Барселона» – «Реал» могут перенести на декабрь. Все из-за беспорядков в Каталонии


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    Сегодня, 16:10
    Ракитичу даже пришлось пешком идти из аэропорта, а «Барса» на матч с «Эйбаром» поедет на автобусе.

    В 2017 году в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании. За нее проголосовали 90% , явка составила 43% (чуть более двух миллионов человек). Тогда активно обсуждалось, где играть «Барселоне», если Каталония станет независимой, говорили даже про уход клуба в чемпионат Франции или АПЛ.

    Власти Испании объявили референдум незаконным. Сейчас Верховный суд Испании раздал сроки его организаторам – от девяти до 13 лет тюрьмы. И вот что происходит дальше в эти дни:

    • В городе творятся беспорядки и столкновения с полицией, протестуют не менее 20 тысяч человек;
    • Протестующие строят баррикады, забрасывают полицейских «коктейлями Молотова»;
    • В Барселону направляются колонны митингующих из пяти других городов;
    • Заблокирована часть автомобильных и железных дорог;
    • Конфликты продолжаются и в аэропорту. Там отменяют рейсы.

    Футбола все это коснулось прямым образом.

    • «Барселона» объявила о поддержке политзаключенных. Пике отреагировал на это сообщение: он написал, что горд быть частью этого клуба.

    • Хави тоже поддержал – в сторис в инстаграме написал слово «позор» на трех разных языках и перечислил имена политзаключенных и их сроки.

    • «Это неприемлемо в Европе 21 века. Испания становится авторитарной страной, которая использует антитеррористические законы, чтобы называть несогласных преступниками. И даже для того, чтобы преследовать художников, которые хотят свободы самовыражения», – возмутился Хосеп Гвардиола в своем длинном сообщении, призвав правительство Испании к «демократическому решению».

    • Слова Гвардиолы не понравились лидеру оппозиции в каталонском Парламенте Инес Арримадас: «Я восхищалась Гвардиолой как футболистом и тренером, но очень смело – клеветать на Испанию, не говоря ни слова об обогатившем его Катаре. Речь идет не о несогласии, а о мятеже».

    • Иван Ракитич ни с кем не стал ругаться и пошел из аэропорта пешком. Из-за протестов образовалось множество пробок, и футболист не стал ждать.

    • Из-за беспорядков «Барселона» отменила открытие магазина, презентацию молодежных футболок и различные мероприятия в честь 40-летия Ла Масии.

    • 19 октября у «Барселоны» гостевой матч с «Эйбаром». Вероятно, клубу придется ехать 600 километров на автобусе (около шести часов) вместо полета на самолете.

    Но главный вопрос – как быть с домашним матчем против «Реала» (26 октября). Ла Лига уже попросила клубы поменяться кругами (тогда матч на «Камп Ноу» прошел бы 1 марта), но оба отказались: «Барселона» настаивает на проведении игры на «Камп Ноу», позиция «Реала» – даже не нейтральное поле, а перенос по срокам.

    Решение будет принято специальным комитетом до 21 октября, пока же есть информация, что клубы в целом согласны на перенос матча на 18 декабря – там будут игры Кубка, но в них «Барса» и «Реал» там не сыграют.

    Два года назад из-за протестов под вопросом было проведение матча «Барселоны» и «Лас-Пальмаса». Игра на «Камп Ноу» все-таки состоялась, но прошла при пустых трибунах из соображений безопасности. «Барса» забила три безответных мяча во втором тайме и радовалась им в абсолютной тишине.

    Обзор матча смотрелся как тренировка или двусторонка.

    Непривычная пустота.

    Хотя кто-то ненадолго все-таки прорвался.

    Известно, что тогда президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу обсуждал возможность проведения матча с игроками, большинство согласилось играть. Но против был Пике, а вице-президент «Барселоны» по международным отношениям Карлес Виларруби вообще подал в отставку. Многие фанаты крайне негативно отнеслись к проведению матча.

    Без политики на самом матче также не обошлось – «Лас-Пальмас» вышел в форме с датой игры (1 октября 2017-го) и вышитым испанским флагом, игроки «Барселоны» надели футболки в цветах саньеры – национального флага Королевства Арагон и Каталонии.

    «Вчера «Барселона» победила, но потеряла лицо. Клуб мог выступить одним фронтом с жертвами репрессий, но решил отойти от этого», – написал колумнист Sport.es Луис Маскаро, посчитавший, что «Бартомеу испугался, а этот страх заставил краснеть всех каталонцев».

    Но в случае отказа играть с «Лас-Пальмасом» «Барселона» лишилась бы сразу девяти очков. Трех, которые были бы добыты в случае победы (в чем никто не сомневался), еще шести – в качестве санкций. Сейчас речи о полной отмене игры с «Реалом», понятно, не идет – отменить класико просто невозможно, но теперь клубам предстоит договариваться. Скоро все станет понятно, но пока наиболее вероятный вариант – перенос на декабрь.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago sportfotodienst, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +325

      nelez 29 минут назад

      Каталонцы не должны перенести политику в спорт.
      Без эл классико ла лига теряет смысл.Я фанат РЕАЛА. Но без баселоны интересно не будет.

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      Рейтинг: +33894

      portero 1 час назад

      кому это надо?

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