Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • The Athletic: «МЮ» отказался от трансфера Джерома Боатенга из-за травм и недостаточной выносливости

The Athletic: «МЮ» отказался от трансфера Джерома Боатенга из-за травм и недостаточной выносливости

17 октября 2019, 07:53
1

Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» решил не покупать у «Баварии» защитника Джерома Боатенга.

По информации The Athletic, у английского клуба было, как минимум, три причины отказаться от трансфера немецкого центрбека.

Во-первых, «МЮ» смутила травматичность 31-летнего игрока.

Во-вторых, специальное исследование показало, что Боатенг не обладает достаточной выносливостью, вследствие чего склонен уставать после 70 минут игры.

В-третьих, руководство манкунианцев скептически относится к недорогим трансферам, связанным с «Баварией», памятуя не самый удачный опыт приобретения Оуэна Харгривза и Бастиана Швайнштайгера.

Покупка Боатенга обошлась бы «Юнайтед» в сумму около 15 миллионов евро.

Источник: The Athletic

Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Юнайтед Бавария Боатенг Джером
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1571295654
в-четвёртых Месси его как то обыграл, как стоячего)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+