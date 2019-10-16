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    The Athletic: «МЮ» отказался от трансфера Джерома Боатенга из-за травм и недостаточной выносливости

    Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» решил не покупать у «Баварии» защитника Джерома Боатенга.

    По информации The Athletic, у английского клуба было, как минимум, три причины отказаться от трансфера немецкого центрбека.

    Во-первых, «МЮ» смутила травматичность 31-летнего игрока.

    Во-вторых, специальное исследование показало, что Боатенг не обладает достаточной выносливостью, вследствие чего склонен уставать после 70 минут игры.

    В-третьих, руководство манкунианцев скептически относится к недорогим трансферам, связанным с «Баварией», памятуя не самый удачный опыт приобретения Оуэна Харгривза и Бастиана Швайнштайгера.

    Покупка Боатенга обошлась бы «Юнайтед» в сумму около 15 миллионов евро.

    Источник: The Athletic

    Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2930

      AtticusFinch 16 минут назад

      в-четвёртых Месси его как то обыграл, как стоячего)

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