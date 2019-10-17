The Athletic: «МЮ» отказался от трансфера Джерома Боатенга из-за травм и недостаточной выносливости

Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» решил не покупать у «Баварии» защитника Джерома Боатенга.

По информации The Athletic, у английского клуба было, как минимум, три причины отказаться от трансфера немецкого центрбека.

Во-первых, «МЮ» смутила травматичность 31-летнего игрока.

Во-вторых, специальное исследование показало, что Боатенг не обладает достаточной выносливостью, вследствие чего склонен уставать после 70 минут игры.

В-третьих, руководство манкунианцев скептически относится к недорогим трансферам, связанным с «Баварией», памятуя не самый удачный опыт приобретения Оуэна Харгривза и Бастиана Швайнштайгера.

Покупка Боатенга обошлась бы «Юнайтед» в сумму около 15 миллионов евро.