На товарищеский матч женских сборных Англии и Германии продано 90 тысяч билетов

На товарищеский матч между женскими сборными Англии и Германии, который состоится на стадионе «Уэмбли», продано 90 тысяч билетов.

По информации пресс-службы Федерации футбола Англии, эта игра побьет сразу два рекорда посещаемости. Первый – для домашних матчей женской сборной Англии (предыдущий – 45619 зрителей в ноябре 2014 года на игре этих же сборных). Второй – для матчей среди женщин, проходящих в Англии (предыдущий – 80023 болельщика на финальной игре ОИ-2012 между США и Японией).