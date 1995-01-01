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    На товарищеский матч женских сборных Англии и Германии продано 90 тысяч билетов

    На товарищеский матч между женскими сборными Англии и Германии, который состоится на стадионе «Уэмбли», продано 90 тысяч билетов.

    По информации пресс-службы Федерации футбола Англии, эта игра побьет сразу два рекорда посещаемости. Первый – для домашних матчей женской сборной Англии (предыдущий – 45619 зрителей в ноябре 2014 года на игре этих же сборных). Второй – для матчей среди женщин, проходящих в Англии (предыдущий – 80023 болельщика на финальной игре ОИ-2012 между США и Японией).

    • Вместимость обновленного «Уэмбли» – 90 тысяч зрителей.

    Источник: официальный сайт Федерации футбола Англии

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