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  • На товарищеский матч женских сборных Англии и Германии продано 90 тысяч билетов

На товарищеский матч женских сборных Англии и Германии продано 90 тысяч билетов

16 октября 2019, 21:05
3

На товарищеский матч между женскими сборными Англии и Германии, который состоится на стадионе «Уэмбли», продано 90 тысяч билетов.

По информации пресс-службы Федерации футбола Англии, эта игра побьет сразу два рекорда посещаемости. Первый – для домашних матчей женской сборной Англии (предыдущий – 45619 зрителей в ноябре 2014 года на игре этих же сборных). Второй – для матчей среди женщин, проходящих в Англии (предыдущий – 80023 болельщика на финальной игре ОИ-2012 между США и Японией).

  • Вместимость обновленного «Уэмбли» – 90 тысяч зрителей.

Источник: официальный сайт Федерации футбола Англии
Комментарии (3)
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rompoliss
1571259610
Если в бикини и в грязи - пойду на матч пешком
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Brabus71
1571262121
Женский футбол собирает 90000 зрителей... Обалдеть!!!
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Я - легенда
1571262794
Так они, наверно, топлесс будут играть??? )))
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