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    Соболев: «Почему не играл – понятно. Никакой обиды на сборную не может быть»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал об общении с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    — Какие эмоции от тренировок со сборной?

    — Все отлично! В команде приняли хорошо, настроение было супер. Только положительные эмоции.

    — С кем общались чаще всего? Может, с кого-то брали пример на тренировках?

    — Общался со многими, потихоньку со всеми знакомился. Отдельно ни с кем не тренировался. Да, после тренировки оставались, били по воротам, но там много кто был. Играл с Ионовым, Луневым, Джанаевым в FIFA.

    — Был личный разговор с Черчесовым?

    — Когда только приехал — поговорил с ним. Он спросил, готов ли я, как настрой? Вот и весь разговор. Почему не играл — понятно. Первый раз в сборной, новый коллектив. Я даже не рассчитывал сыграть. Нужно было освоиться, со всеми познакомиться. Никакой обиды на тренерский штаб не может быть.

    — Чувствуете себя более опытным после возвращения из сборной?

    — Нет, все, как и было. Так же тренируемся, работаем, у нас скоро игра. Ничего такого особенного нет.

    — Когда поступил вызов в сборную, вы ели. Что такое нужно съесть, чтоб тебя вызвали в сборную?

    — Не нужно вообще есть — нужно работать (смеется). И чтоб туда попасть и чтоб закрепиться — нужно работать, – сказал Соболев.

    • В октябре 22-летний игрок «Крыльев Советов» был впервые вызван в сборную России.
    • В этом сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов и отдал три ассиста в 12 матчах.

    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1680

      Борат 6 минут назад

      да ты и на евро не сыграешь, и в апл не сыграешь) без обид)

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