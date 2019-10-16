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  • Соболев: «Почему не играл – понятно. Никакой обиды на сборную не может быть»

Соболев: «Почему не играл – понятно. Никакой обиды на сборную не может быть»

16 октября 2019, 14:56
4

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал об общении с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

— Какие эмоции от тренировок со сборной?

— Все отлично! В команде приняли хорошо, настроение было супер. Только положительные эмоции.

— С кем общались чаще всего? Может, с кого-то брали пример на тренировках?

— Общался со многими, потихоньку со всеми знакомился. Отдельно ни с кем не тренировался. Да, после тренировки оставались, били по воротам, но там много кто был. Играл с Ионовым, Луневым, Джанаевым в FIFA.

— Был личный разговор с Черчесовым?

— Когда только приехал — поговорил с ним. Он спросил, готов ли я, как настрой? Вот и весь разговор. Почему не играл — понятно. Первый раз в сборной, новый коллектив. Я даже не рассчитывал сыграть. Нужно было освоиться, со всеми познакомиться. Никакой обиды на тренерский штаб не может быть.

— Чувствуете себя более опытным после возвращения из сборной?

— Нет, все, как и было. Так же тренируемся, работаем, у нас скоро игра. Ничего такого особенного нет.

— Когда поступил вызов в сборную, вы ели. Что такое нужно съесть, чтоб тебя вызвали в сборную?

— Не нужно вообще есть — нужно работать (смеется). И чтоб туда попасть и чтоб закрепиться — нужно работать, – сказал Соболев.

  • В октябре 22-летний игрок «Крыльев Советов» был впервые вызван в сборную России.
  • В этом сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов и отдал три ассиста в 12 матчах.

Источник: сайт РПЛ
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия Крылья Советов Соболев Александр Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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paracetamol
1571242965
Почему не играл — понятно. Тренер - лысый тупарь. В Таких матчах нужно новичков обыгрывать и сыгрывать. Не с Бельгией же!
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АКС-74У
1571300853
Согласен с Соболевым, вызов в сборную - уже прогресс. А вдруг и Дзюба получил бытравму, тогда появился бы шанс и выйти на поле. Нормальная ситуация во многим сборных. И так Черчесов в последних двух играх выпустил на поле несколько новичков, команда состоит не только из нападающих.
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