Соболев: «Почему не играл – понятно. Никакой обиды на сборную не может быть»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал об общении с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

— Какие эмоции от тренировок со сборной?

— Все отлично! В команде приняли хорошо, настроение было супер. Только положительные эмоции.

— С кем общались чаще всего? Может, с кого-то брали пример на тренировках?

— Общался со многими, потихоньку со всеми знакомился. Отдельно ни с кем не тренировался. Да, после тренировки оставались, били по воротам, но там много кто был. Играл с Ионовым, Луневым, Джанаевым в FIFA.

— Был личный разговор с Черчесовым?

— Когда только приехал — поговорил с ним. Он спросил, готов ли я, как настрой? Вот и весь разговор. Почему не играл — понятно. Первый раз в сборной, новый коллектив. Я даже не рассчитывал сыграть. Нужно было освоиться, со всеми познакомиться. Никакой обиды на тренерский штаб не может быть.

— Чувствуете себя более опытным после возвращения из сборной?

— Нет, все, как и было. Так же тренируемся, работаем, у нас скоро игра. Ничего такого особенного нет.

— Когда поступил вызов в сборную, вы ели. Что такое нужно съесть, чтоб тебя вызвали в сборную?

— Не нужно вообще есть — нужно работать (смеется). И чтоб туда попасть и чтоб закрепиться — нужно работать, – сказал Соболев.