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    Манчини – о разгроме Лихтенштейна: «Это было нелегко»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу команды в матче восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Лихтенштейна (5:0). Итальянцы проводили игру уже будучи квалифицировавшимися в финальный раунд.

    «Это было нелегко, ведь мы поменяли состав. Стало проще после второго гола. Доволен, как действовали мои футболисты», – сказал бывший тренер «Зенита».

    • Италия не потеряла по ходу цикла ни одного очка.
    • Команда пропускала чемпионат мира-2018, поскольку не квалифицировалась.
    • Часть матчей Евро-2020 пройдет в Риме.

    Источник: УЕФА

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