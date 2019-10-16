Манчини – о разгроме Лихтенштейна: «Это было нелегко»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу команды в матче восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Лихтенштейна (5:0). Итальянцы проводили игру уже будучи квалифицировавшимися в финальный раунд.
«Это было нелегко, ведь мы поменяли состав. Стало проще после второго гола. Доволен, как действовали мои футболисты», – сказал бывший тренер «Зенита».
- Италия не потеряла по ходу цикла ни одного очка.
- Команда пропускала чемпионат мира-2018, поскольку не квалифицировалась.
- Часть матчей Евро-2020 пройдет в Риме.
Источник: УЕФА