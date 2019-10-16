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Манчини – о разгроме Лихтенштейна: «Это было нелегко»

16 октября 2019, 08:08
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу команды в матче восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Лихтенштейна (5:0). Итальянцы проводили игру уже будучи квалифицировавшимися в финальный раунд.

«Это было нелегко, ведь мы поменяли состав. Стало проще после второго гола. Доволен, как действовали мои футболисты», – сказал бывший тренер «Зенита».

  • Италия не потеряла по ходу цикла ни одного очка.
  • Команда пропускала чемпионат мира-2018, поскольку не квалифицировалась.
  • Часть матчей Евро-2020 пройдет в Риме.

Источник: УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Италия. Серия А Лихтенштейн Италия Манчини Роберто
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Olymp2
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