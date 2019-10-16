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  • Манчини – о повторении рекорда 80-летней давности: «Это хорошо, но я бы лучше выиграл два чемпионата мира»

Манчини – о повторении рекорда 80-летней давности: «Это хорошо, но я бы лучше выиграл два чемпионата мира»

16 октября 2019, 01:15
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал повторение рекорда 80-летней давности по числу побед кряду.

«Повторение рекорда по числу побед – это, конечно, хорошо. Но я бы лучше повторил другое достижение Витторио Поццо – выиграл бы два чемпионата мира», – заявил Манчини.

  • Победа в матче отборочного турнира Евро-2020 над Лихтенштейном (5:0) стала для итальянской сборной девятой подряд.
  • Тем самым, национальная команда повторила рекордную серию 1939 года. Тогда сборной Италии руководил Поццо.

Источник: Football Italia
Отбор ЧЕ-2020 Италия Манчини Роберто
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