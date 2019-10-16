Манчини – о повторении рекорда 80-летней давности: «Это хорошо, но я бы лучше выиграл два чемпионата мира»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал повторение рекорда 80-летней давности по числу побед кряду.

«Повторение рекорда по числу побед – это, конечно, хорошо. Но я бы лучше повторил другое достижение Витторио Поццо – выиграл бы два чемпионата мира», – заявил Манчини.