Манчини – о повторении рекорда 80-летней давности: «Это хорошо, но я бы лучше выиграл два чемпионата мира»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал повторение рекорда 80-летней давности по числу побед кряду.
«Повторение рекорда по числу побед – это, конечно, хорошо. Но я бы лучше повторил другое достижение Витторио Поццо – выиграл бы два чемпионата мира», – заявил Манчини.
- Победа в матче отборочного турнира Евро-2020 над Лихтенштейном (5:0) стала для итальянской сборной девятой подряд.
- Тем самым, национальная команда повторила рекордную серию 1939 года. Тогда сборной Италии руководил Поццо.
Источник: Football Italia