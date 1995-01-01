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    Манчини – о повторении рекорда 80-летней давности: «Это хорошо, но я бы лучше выиграл два чемпионата мира»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал повторение рекорда 80-летней давности по числу побед кряду.

    «Повторение рекорда по числу побед – это, конечно, хорошо. Но я бы лучше повторил другое достижение Витторио Поццо – выиграл бы два чемпионата мира», – заявил Манчини.

    • Победа в матче отборочного турнира Евро-2020 над Лихтенштейном (5:0) стала для итальянской сборной девятой подряд.
    • Тем самым, национальная команда повторила рекордную серию 1939 года. Тогда сборной Италии руководил Поццо.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 01:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4199

      ivan-football-fan 1 час назад

      Чёрт!!!! За этой...пустой шумихой вокруг наших гениальных побед над кипрами и юбочниками... совсем пропустил итальянцев... Слышал...ОЧЕНЬ СИЛЬНЫ?
      НАДО ПОСМОТРЕТЬ ОБЗОРЫ, что ли...
      Мы любим итальянский футбол...
      ЛУЧШИЙ МАТЧ XX-го века: полуфинал ЧМ-1982 (Германия-Франция)..Немцы "на зубах" прошли лучших в истории французов... А НЕМЧУРУ В ФИНАЛЕ ИТАЛЬЯНЦЫ В ОДНУ КАОИТКУ ВЫНЕСЛИ!!!)))j

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