Манчини – о повторении рекорда 80-летней давности: «Это хорошо, но я бы лучше выиграл два чемпионата мира»

Чёрт!!!! За этой...пустой шумихой вокруг наших гениальных побед над кипрами и юбочниками... совсем пропустил итальянцев... Слышал...ОЧЕНЬ СИЛЬНЫ?
НАДО ПОСМОТРЕТЬ ОБЗОРЫ, что ли...
Мы любим итальянский футбол...
ЛУЧШИЙ МАТЧ XX-го века: полуфинал ЧМ-1982 (Германия-Франция)..Немцы "на зубах" прошли лучших в истории французов... А НЕМЧУРУ В ФИНАЛЕ ИТАЛЬЯНЦЫ В ОДНУ КАОИТКУ ВЫНЕСЛИ!!!)))j
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал повторение рекорда 80-летней давности по числу побед кряду.
«Повторение рекорда по числу побед – это, конечно, хорошо. Но я бы лучше повторил другое достижение Витторио Поццо – выиграл бы два чемпионата мира», – заявил Манчини.
- Победа в матче отборочного турнира Евро-2020 над Лихтенштейном (5:0) стала для итальянской сборной девятой подряд.
- Тем самым, национальная команда повторила рекордную серию 1939 года. Тогда сборной Италии руководил Поццо.