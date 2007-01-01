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    Италия выиграла девятый матч подряд, повторив рекорд 80-летней давности

    В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Италии разгромила Лихтенштейн (5:0).

    Одержав девятую победу подряд под руководством Роберто Манчини, итальянцы повторили рекорд собственной победной серии, установленный в период с 1938 по 1939 годы. Тогда главным тренером Италии был Витторио Поццо.

    Отбор Евро-2020. Италия разгромила Лихтенштейн, Греция победила Боснию и Герцеговину

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3004

      САДЫЧОК 38 минут назад

      Кто то , до сих пор тянет на Манчини ! Всё сравнивают какого то никчемного Дзюбу и Манчини , который не видел в нём футболиста !

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