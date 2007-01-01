Италия выиграла девятый матч подряд, повторив рекорд 80-летней давности

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Италии разгромила Лихтенштейн (5:0).

Одержав девятую победу подряд под руководством Роберто Манчини, итальянцы повторили рекорд собственной победной серии, установленный в период с 1938 по 1939 годы. Тогда главным тренером Италии был Витторио Поццо.

Отбор Евро-2020. Италия разгромила Лихтенштейн, Греция победила Боснию и Герцеговину