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  • Отбор Евро-2020. Италия разгромила Лихтенштейн, Греция победила Боснию и Герцеговину

Отбор Евро-2020. Италия разгромила Лихтенштейн, Греция победила Боснию и Герцеговину

15 октября 2019, 23:49
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В отборочном турнире Евро-2020 состоялись матчи группы J. Сборная Италии на выезде разгромила Лихтенштейн – 5:0. В параллельном матче Греция одержала победу над Боснией и Герцеговиной.

В матче группы G Израиль принимал Латвию. Хозяева обыграли соперника благодаря дублю Мунаса Даббура.

Отбор Евро-2020. Группа J. 8-й тур.

Лихтенштейн – Италия – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Бернардески, 2: 0:2 – Белотти, 70; 0:3 – Романьоли, 77; 0:4 – Эль-Шаарави, 82; 0:5 – Белотти, 90.

Греция – Босния и Герцеговина – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Павлидис, 30; 1:1 – Гояе, 35; 2:1 – Ковачевич, 88 (в свои ворота).

Отбор Евро-2020. Группа G. 8-й тур.

Израиль – Лавтия – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Даббур, 16; 2:0 – Зехави, 26; 2:1 – Камеш, 40; 3:1 – Даббур, 42.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Италия Босния и Герцеговина Греция Лихтенштейн
Комментарии (1)
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alex1951
1571200156
Финляндия теперь ,просто-напростаки ,обязана проставиться Греции,святое дело! Вроде как сенсация...
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