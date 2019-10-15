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  • Daily Mail – о разгромной победе англичан над болгарами: «Англия 6:0 Расизм»

Daily Mail – о разгромной победе англичан над болгарами: «Англия 6:0 Расизм»

15 октября 2019, 01:22
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В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Англии гостила у Болгарии (6:0).

Встреча несколько раз была приостановлена из-за расистских выкриков со стороны некоторых болельщиков болгарской национальной команды в адрес темнокожих игроков сборной Англии.

В связи с этим один из крупнейших таблоидов Великобритании Daily Mail выпустил тематическую обложку нового номера, озаглавив его следующим образом: «Англия 6, расизм – 0».

Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков

Попов призвал болельщиков Болгарии не выкрикивать расистские оскорбления в адрес англичан

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Англия Болгария
Комментарии (2)
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AZ
1571123725
и опять морда этого главного расиста! Главный расист это стерглинг, везде только его обижают...
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portero
1571125268
Лживая Наглия ... чтб их отимели на евро вечных неудачников...
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