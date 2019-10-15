Daily Mail – о разгромной победе англичан над болгарами: «Англия 6:0 Расизм»

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Англии гостила у Болгарии (6:0).

Встреча несколько раз была приостановлена из-за расистских выкриков со стороны некоторых болельщиков болгарской национальной команды в адрес темнокожих игроков сборной Англии.

В связи с этим один из крупнейших таблоидов Великобритании Daily Mail выпустил тематическую обложку нового номера, озаглавив его следующим образом: «Англия 6, расизм – 0».

Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков

Попов призвал болельщиков Болгарии не выкрикивать расистские оскорбления в адрес англичан