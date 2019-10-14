Главные новости дня. Тедеско – главный тренер «Спартака», Неймар получил четвертую травму за год

Товарищеский матч. Дубль Лукаса Сантоса помог ЦСКА разгромить «Коломну».
«Лион» назначил главным тренером Руди Гарсию.
Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака».
Цорн: «Рано говорить о задачах, Тедеско только пришел. Цели мы озвучим позже».
В тренерском штабе Тедеско в «Спартаке» не будет россиян.
Неймар получил четвертую травму за год. На этот раз бразилец пропустит до месяца.
«Тоттенхэм» объявил о возвращении Ворма.
Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков.
Немецких турков снова прессуют. На этот раз Гюндогана и Джана обвиняют в лайках
Источник: Бомбардир.ру