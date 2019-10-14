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    Главные новости дня. Тедеско – главный тренер «Спартака», Неймар получил четвертую травму за год

    Товарищеский матч. Дубль Лукаса Сантоса помог ЦСКА разгромить «Коломну».

    «Лион» назначил главным тренером Руди Гарсию.

    Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака».

    Цорн: «Рано говорить о задачах, Тедеско только пришел. Цели мы озвучим позже».

    В тренерском штабе Тедеско в «Спартаке» не будет россиян.

    Неймар получил четвертую травму за год. На этот раз бразилец пропустит до месяца.

    «Тоттенхэм» объявил о возвращении Ворма.

    Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков.

    Немецких турков снова прессуют. На этот раз Гюндогана и Джана обвиняют в лайках

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2019 22:59
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