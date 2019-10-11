Немецких турков снова прессуют. На этот раз Гюндогана и Джана обвиняют в лайках

В очередной раз вмешивается политика.

11 октября, матч квалификации Евро Турция – Албания. Дженк Тосун забивает гол. Часть турецких футболистов бежит к трибунам и празднует гол военным приветствием. Это интерпретируют как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии.

После игры Тосун публикует в инстаграме фотографию празднования. Ее лайкают немецкие футболисты, имеющие турецкие корни – Илкай Гюндоган и Эмре Джан.

Гюндоган комментирует и отвергает любые намеки на политику:

«За этим не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма, вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель лайков – поддержать друга».

text text text 11 Окт 2019 в 3:06 PDT

Что за политический подтекст?

После игры и футболисты, и весь персонал сборной Турции повторили жест. Фотографию выложили в официальном твиттере сборной с подписью: «Спортсмены посвящают победу храбрым воинам и собратьям».

Под храбрыми войнами имеются в виду турецкие вооруженные силы, которые 9 октября начали обстрел северо-востока Сирии. Цель обстрела – вытеснение курдов, которых Турция обвиняет в терроризме и хочет выжать подальше от границы.

Ay-Yıldızlılar, galibiyeti kahraman Mehmetçiklerimizle şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımıza armağan etti. pic.twitter.com/NNZKlnnWga — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) October 11, 2019

Курды – крупная этническая группа, проживающая в основном в восточной части Турции, западном Иране, северном Ираке и северной Сирии. У курдов и Турции давний конфликт. Курды с 1984 года ведут борьбу за автономию в составе Турции. В 1920 году Сервский мирный договор между Турцией и Антантой предусматривал создание независимой страны – Курдистан. Но документ так и не вступил в силу.

Из-за начавшейся военной операции турецкой армии в Сирии возникли слухи и призывы о переносе из Стамбула проведения финала Лиги чемпионов в этом сезоне. Вице-президент УЕФА Микеле Ува уже прокомментировал это:

«Отмена права на проведение финала является серьезным шагом. Считаю, что сейчас нет даже условий для начала подобной дискуссии. Исполнительный комитет нашей организации проанализирует ситуацию, но сейчас преждевременно говорить о санкциях на таком уровне».

Турция, Германия, политика

Из-за политических подоплек карьеру в сборной уже завершил один немецкий турок Месут Озил.

В мае 2018-го Тосун, Гюндоган и Озил встречались в Лондоне с президентом Турции – Реджепом Эрдоганом. Футболисты подарили клубные футболки Эрдогану и сфотографировались с ним. Футбольные чиновники Германии раскритиковали поступок Гюндогана и Озила.

Озил прокомментировал ту фотографию:

«У меня два сердца: одно немецкое, другое – турецкое. Правда в том, что я не мог не встретиться с президентом Турции. Иначе это выглядело бы как неуважение к собственным корням. Я просто проявил уважение».

Озил обиделся на общественность и позицию Германии, которая не выразила поддержки своему футболисту. С лета 2018 он не играет за сборную.

И еще политика, которая влияет на футбол:

Мхитарян не едет на финал ЛЕ из-за политики. Если что, «Арсенал» сможет без него