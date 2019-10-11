Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Немецких турков снова прессуют. На этот раз Гюндогана и Джана обвиняют в лайках


    0
    Голосов: 0
    Сегодня, 19:24
    В очередной раз вмешивается политика.

    11 октября, матч квалификации Евро Турция – Албания. Дженк Тосун забивает гол. Часть турецких футболистов бежит к трибунам и празднует гол военным приветствием. Это интерпретируют как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии.

    После игры Тосун публикует в инстаграме фотографию празднования. Ее лайкают немецкие футболисты, имеющие турецкие корни – Илкай Гюндоган и Эмре Джан.

    Гюндоган комментирует и отвергает любые намеки на политику:

    «За этим не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма, вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель лайков – поддержать друга».

    text

    Что за политический подтекст?

    После игры и футболисты, и весь персонал сборной Турции повторили жест. Фотографию выложили в официальном твиттере сборной с подписью: «Спортсмены посвящают победу храбрым воинам и собратьям».

    Под храбрыми войнами имеются в виду турецкие вооруженные силы, которые 9 октября начали обстрел северо-востока Сирии. Цель обстрела – вытеснение курдов, которых Турция обвиняет в терроризме и хочет выжать подальше от границы.

    Курды – крупная этническая группа, проживающая в основном в восточной части Турции, западном Иране, северном Ираке и северной Сирии. У курдов и Турции давний конфликт. Курды с 1984 года ведут борьбу за автономию в составе Турции. В 1920 году Сервский мирный договор между Турцией и Антантой предусматривал создание независимой страны – Курдистан. Но документ так и не вступил в силу.

    Из-за начавшейся военной операции турецкой армии в Сирии возникли слухи и призывы о переносе из Стамбула проведения финала Лиги чемпионов в этом сезоне. Вице-президент УЕФА Микеле Ува уже прокомментировал это:

    «Отмена права на проведение финала является серьезным шагом. Считаю, что сейчас нет даже условий для начала подобной дискуссии. Исполнительный комитет нашей организации проанализирует ситуацию, но сейчас преждевременно говорить о санкциях на таком уровне».

    Турция, Германия, политика

    Из-за политических подоплек карьеру в сборной уже завершил один немецкий турок Месут Озил.

    В мае 2018-го Тосун, Гюндоган и Озил встречались в Лондоне с президентом Турции – Реджепом Эрдоганом. Футболисты подарили клубные футболки Эрдогану и сфотографировались с ним. Футбольные чиновники Германии раскритиковали поступок Гюндогана и Озила.

    Озил прокомментировал ту фотографию:

    «У меня два сердца: одно немецкое, другое – турецкое. Правда в том, что я не мог не встретиться с президентом Турции. Иначе это выглядело бы как неуважение к собственным корням. Я просто проявил уважение».

    Озил обиделся на общественность и позицию Германии, которая не выразила поддержки своему футболисту. С лета 2018 он не играет за сборную.

    И еще политика, которая влияет на футбол:

    Мхитарян не едет на финал ЛЕ из-за политики. Если что, «Арсенал» сможет без него

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sven Simon/Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74002
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru